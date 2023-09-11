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Авто

Яскравий дизайн і понад 500 сил: Volkswagen показав потужного конкурента Tesla Model 3 (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.X Performance створений на базі седана ID.7

Спортивний електромобіль Volkswagen ID.X Performance отримав обвіс і величезне антикрило. Розгін до 100 км/год займає менше 4 секунд.

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Volkswagen показав на виставці у Швейцарії новий ID.X Performance. Концепт-кар натякає на можливу появу спортивної версії електричного седана VW ID.7. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

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На кришці багажника встановлено антикрило
Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen може стати суперником топової Tesla Model 3 Performance. Він отримав повний привід і два мотори сумарною потужністю 558 к. с. Розгін до 100 км/год займає менше 4 с. Крім того, доопрацьовано підвіску седана.

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Відрізнити новий Volkswagen ID.X Performance можна за обвісом, величезним заднім антикрилом, тонованими ліхтарями і кованими 20-дюймовими дисками з шинами Michelin Pilot Sport Cup. Крім того, кліренс електрокара зменшили на 60 мм.

Чорне шкіряне оздоблення салону Volkswagen ID.X Performance розбавляють яскраво-червоні вставки і шви. Також встановлено спортивні ковшоподібні сидіння.

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Оздоблення салону розбавляють червоні вставки
Фото: Volkswagen

Поки що немає інформації, чи стане новий Volkswagen ID.X Performance серійним. Водночас відомо, що незабаром електромобіль Volkswagen ID.7 отримає повнопривідну спортивну версію потужністю близько 400 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що потужна модифікація з'явиться і у хетчбека Volkswagen ID.3.

Також ми розповів про новий електромобіль Volkswagen Golf 9.