Свежий дизайн и современный интерьер: представлен новый Volkswagen Tiguan 2024 (фото)

Volkswagen Tiguan третьего поколения сильно изменился внешне и внутренне. Модель предложат с новой гибридной силовой установкой с запасом хода до 100 км на электротяге.

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Volkswagen представил кроссовер Tiguan третьего поколения. Новинка получила измененный дизайн, современный интерьер и новую гибридную установку. Об этом сообщили на сайте бренда.

Volkswagen Tiguan третьего поколения получил стильный дизайн с узкими передними фарами. Между ними находится глянцевая панель и светодиодная полоса.

Новый Volkswagen Tiguan доступен с опциональным пакетом R-Line Фото: Volkswagen

Задние фонари объединены в один блок. Они стали эффективнее в сравнении с моделью предыдущего поколения.

Задние фонари стали еще эффективнее Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan разделяет платформу MEB-Evo с новым универсалом Passat. Кроссовер получил новую информационно-развлекательную систему VW MIB с возможностью обновления программного обеспечения по воздуху.

Габариты Volkswagen Tiguan 2024:

длина — 4539 мм;

ширина — 1639 мм;

высота — 1842 мм;

колесная база — 2680 мм.

Интерьер новинки сильно отличается от модели второго поколения. Дисплей информационно-развлекательной системы теперь имеет диагональ 12,9 или 15 дюймов в зависимости от комплектации.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: Volkswagen

Также внутри можно найти 10,3-дюймовую цифровую панель приборов. Еще одним новшеством салона кроссовера стала улучшенная контурная подсветка.

Багажник Volkswagen Tiguan имеет объем 652 литров. Его пространство можно увеличить, если сложить задний ряд сидений.

В моторную гамму теперь входит новый "мягкий" гибрид с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 129 или 148 л.с. Также доступен 2,0-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 201 или 261 л.с.

Кроссовер можно заказать и с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 148 или 190 л.с. Клиенты также смогут выбрать гибридную силовую установку с 1,5-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 201 или 268 л.с. Запас хода на электротяге составит до 100 км.

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