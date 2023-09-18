Volkswagen готовит новый бюджетный электрокроссовер за $34 000 (фото)

Volkswagen ID.2 SUV может поступить в продажу уже в 2025 году. Новинку предложат с несколькими аккумуляторными батареями на выбор с запасом хода до 772 км на одном заряде.

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Бюджетный электромобиль Volkswagen ID.2 получит внедорожную версию. Новинка станет самым доступным электрокроссовером в модельном ряду бренда. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

Volkswagen планирует сильно расширить линейку своих полностью электрических моделей. Новый ID.2 SUV внешне будет похож на концепт-кар ID.2all.

Известно, что Volkswagen ID.2 SUV станет альтернативой для кроссоверов Taigo и T-Cross. Модель предложат с аккумуляторными батареями емкостью 38 или 58 кВт⋅час. Запас хода составит до 772 км на одном заряде.

Volkswagen расширит линейку электрических моделей Фото: Autocar

Также новинка получит поддержку быстрой зарядки. Она позволит пополнить запас аккумулятора с 20% до 80% менее чем за 30 минут.

Еще одной особенностью кроссовера станет наличие большего числа физических кнопок в интерьере. Они будут использоваться для самых популярных функций авто.

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В Volkswagen заявили, что начальная стоимость ID.2 составит около 25 000 долларов. Кроссовер обойдется дороже — примерно в 34 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что Volkswagen совместно с китайской компанией FAW представили обновленный электрокроссовер ID.6 Crozz.