Volkswagen представил стильный семиместный электрокроссовер по цене Toyota RAV4 (фото)

Обновленный Volkswagen ID.6 Crozz доступен в комплектациях Pure, Pure+, Pro и Prime. Начальная цена электрокроссовера в Китае составляет 35 500 долларов.

Related video

Volkswagen совместно с китайской компанией FAW представили обновленный электрокроссовер ID.6 Crozz. Модель стала дешевле и получила расширенный список оснащения. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Обновленный Volkswagen ID.6 Crozz не изменился внешне. Вместо этого электрокроссовер получил более богатое оснащение и теперь доступен в четырех комплектациях — Pure, Pure+, Pro и Prime.

Volkswagen ID.6 Crozz теперь доступен в четырех комплектациях Фото: Volkswagen

Габариты Volkswagen ID.6 Crozz:

длина — 4876 мм;

ширина — 1848 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2965 мм.

Новинка доступна в версиях на шесть или семь посадочных мест. Передние сиденья получили электрорегулировки в 12 направлениях и функцию массажа.

В интерьере установлены 12-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 5,3-дюймовая панель приборов. Они входят в базовую комплектацию.

В интерьере разместили два дисплея Фото: Volkswagen

Как опция доступен проекционный дисплей дополненной реальности. Также обновленный электрокроссовер отличается внутренней отделкой из экологичных веганских материалов вместо натуральной кожи. Системы помощи водителю MOSC была обновлена и теперь работает стабильнее.

Базовый Volkswagen ID.6 Crozz в версии Pure оснащен электромотором мощностью 177 л.с. Он дополнен аккумуляторной батареей емкостью 62,6 кВт⋅час. Запас хода составляет 480 км на одном заряде.

Комплектации Pure+ и Pro предлагаются с электромотором мощностью 201 л.с. Питание обеспечивает батарея емкостью 84,8 кВт⋅час. Эти модификации могут проехать на одном заряде до 600 км без подзарядки.

В топовой версии Prime кроссовер оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 308 л.с. Они питаются от аккумуляторной батареи емкостью 84,8 кВт⋅час, которая позволяет проехать до 558 км на одном заряде.

Важно

Броский дизайн и свыше 500 сил: Volkswagen показал мощного конкурента Tesla Model 3 (фото)

Начальная цена Volkswagen ID.6 Crozz в Китае составляет 258 900 юаней (35 500 долларов). Сперва электрокроссовер будет доступен со скидкой в размере до 45 000 юаней (6200 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что новый Volkswagen Golf 9 станет электромобилем.