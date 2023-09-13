Volkswagen представив стильний семимісний електрокросовер за ціною Toyota RAV4 (фото)

Оновлений Volkswagen ID.6 Crozz доступний у комплектаціях Pure, Pure+, Pro і Prime. Початкова ціна електрокросовера в Китаї становить 35 500 доларів.

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Volkswagen спільно з китайською компанією FAW представили оновлений електрокросовер ID.6 Crozz. Модель стала дешевшою та отримала розширений список оснащення. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Оновлений Volkswagen ID.6 Crozz не змінився зовні. Натомість електрокросовер отримав багатше оснащення і тепер доступний у чотирьох комплектаціях — Pure, Pure+, Pro і Prime.

Volkswagen ID.6 Crozz тепер доступний у чотирьох комплектаціях Фото: Volkswagen

Габарити Volkswagen ID.6 Crozz:

довжина — 4876 мм;

ширина — 1848 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2965 мм.

Новинка доступна у версіях на шість або сім посадкових місць. Передні сидіння отримали електрорегулювання в 12 напрямках і функцію масажу.

В інтер'єрі встановлено 12-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 5,3-дюймову панель приладів. Вони входять до базової комплектації.

В інтер'єрі розмістили два дисплеї Фото: Volkswagen

Як опція доступний проєкційний дисплей доповненої реальності. Також оновлений електрокросовер вирізняється внутрішнім оздобленням з екологічних веганських матеріалів замість натуральної шкіри. Систему допомоги водієві MOSC було оновлено і тепер вона працює стабільніше.

Базовий Volkswagen ID.6 Crozz у версії Pure оснащений електромотором потужністю 177 к.с. Він доповнений акумуляторною батареєю місткістю 62,6 кВт⋅год. Запас ходу становить 480 км на одному заряді.

Комплектації Pure+ і Pro пропонуються з електромотором потужністю 201 к.с. Живлення забезпечує батарея місткістю 84,8 кВт⋅год. Ці модифікації можуть проїхати на одному заряді до 600 км без підзарядки.

У топовій версії Prime кросовер оснащується двома електромоторами сумарною потужністю 308 к.с. Вони живляться від акумуляторної батареї місткістю 84,8 кВт⋅год, що дає змогу проїхати до 558 км на одному заряді.

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Початкова ціна Volkswagen ID.6 Crozz у Китаї становить 258 900 юанів (35 500 доларів). Спершу електрокросовер буде доступний зі знижкою в розмірі до 45 000 юанів (6200 доларів).

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