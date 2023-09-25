Автопилот и большой запас хода: Volkswagen готовит новое поколение электромобилей (фото)

Будущие электрокары Volkswagen получат рекордную скорость зарядки, а также технологии автономного вождения второго уровня. Новинки смогут проехать более 600 км на одном заряде.

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Volkswagen разрабатывает новое поколение электромобилей в линейке Project Trinity. Одной из новинок станет флагманский седан с большим запасом хода. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

Изначально Project Trinity являлся проектом будущей флагманской модели бренда. Позже он стал концепцией целой линейки электромобилей.

Volkswagen не отказывается от идеи большого электрического седана. Известно, что он получит стильный дизайн и инновационные технологии.

Серийная версия Volkswagen Project Trinity получит обтекаемый силуэт Фото: Volkswagen

Одной из главных особенностей флагманского электромобиля станет рекордная скорость зарядки. В Volkswagen пообещали, что новинка будет заряжаться также быстро, как если бы вы заправляли авто с ДВС топливом.

Инженеры уделят отдельное внимание снижению весу будущих электрокаров. Благодаря этому не только улучшится их управляемость, но и их запас хода.

Также модели Project Trinity получат технологии автономного вождения второго уровня. Будущие электромобили смогут ездить по дорогам общего пользования почти самостоятельно, но с вмешательством водителя.

Автомобили Project Trinity будут собираться на заводе в Вольфсбурге. Инвестиции в производство электромобилей составят 89 миллиардов евро.

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