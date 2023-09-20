Появились первые подробности про новый Volkswagen Tiguan в Украине (фото)

Новый Volkswagen Tiguan изменился внешне и внутри, а также стал крупнее и просторнее. Кроссовер будет доступен в Украине в бензиновых и дизельных версиях.

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Новый Volkswagen Tiguan третьего поколения появится в Украине в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте украинского представительства Volkswagen.

Также указано, что кроссовер Volkswagen Tiguan в Украине предложат в бензиновых и дизельных модификациях, а вот плагин-гибридных версий пока не будет. Как известно, модели доступны бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (130 и 150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 150 и 190 л. с.

Кроссовер на украинском рынке будет доступен в бензиновых и дизельных версиях Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Tiguan 2024 несколько крупнее предшественника и кардинально изменился внешне. Его дизайн стал элегантнее и выполнен в духе VW Golf 8. Раскосые фары сочетаются с огромной решеткой радиатора, а крылья авто раздуты.

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В салоне появились улучшенная виртуальная панель приборов и большой 15-дюймовый тачскрин, а селектор КПП перенесли на рулевую колонку. Кроссовер Volkswagen Tiguan стал просторнее, а объем его багажника вырос до 652 л.

В салоне появился большой тачскрин Фото: Volkswagen

Список опций пополнили матричные фары, массаж сидений, а также улучшенные парковочный автопилот и адаптивные амортизаторы.

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