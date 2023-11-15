На рынок выходят две новые модели Skoda: подробности и цены (фото)

Skoda Superb и Kodiaq дебютировали на рынке со 150-сильным турбодизелем. Моделям существенно расширили комплектацию.

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Новые Skoda Kodiaq и Superb выходят на рынок. Продажи новых моделей уже стартовали на родине, в Чехии, а вскоре они появятся и в других европейских странах. Об этом сообщается на официальном сайте Skoda.

Кроссовер Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Обе модели дебютировали с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями DSG. Позже линейку пополнят 193-сильный вариант этого дизеля, а также бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.). Появится и 204-сильный подзаряжаемый гибрид.

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Кроссовер Skoda Kodiaq стоит от 1 040 000 крон ($46 300), а цена Skoda Superb (она пока доступна только в кузове универсал) стартует с 1 035 000 крон ($46 000). Обе модели в базовом исполнении получили диодные фары, трехзонный климат-контроль, камеру, парктроник, подогрев сидений, датчики дождя и света, а также набор систем безопасности.

Топовая Skoda Superb Laurin&Clement Фото: Skoda

Новая Skoda Superb также предложена в роскошном исполнении Laurin&Clement за 1 235 000 крон ($55 000). Она получила матричные фары, камеры кругового обзора, электропривод, массаж и вентиляцию сидений.

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