На европейский рынок выходит недорогой электрокар за $9000 с богатым оснащением (фото)

Электромобиль Leapmotor T03 — компактный городской хэтчбек с запасом хода до 400 км. Авто можно оснастить навигацией и камерами кругового обзора.

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В Европе вскоре стартуют продажи электрокара Leapmotor T3. Миниатюрный хэтчбек может стать самым дешевым электромобилем на европейском рынке. Об этом сообщает издание Autocar.

Новый Leapmotor T3 — компактная городская модель А-класса с выразительным дизайном. У нее высокий короткий капот и огромные круглые фары.

Запас хода электрокара составляет от 310 до 400 км

Размеры Leapmotor T3:

длина – 3620 мм;

ширина – 1652 мм;

высота – 1577 мм;

колесная база – 2400 мм.

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Салон Leapmotor T3 выглядит довольно скромно, но там установлены цифровой щиток приборов и большой сенсорный дисплей с диагональю 10,1 дюйма. Объем багажника составляет 210-508 л.

Базовая комплектация Leapmotor T3 включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и парктроник. Топовая версия модели получила навигацию и камеры кругового обзора.

В салоне установлен 10,1-дюймовый тачскрин

Китайский электромобиль предлагают в версиях на 75 и 109 л. с., а его максимальная скорость ограничена на 100 км/ч. В первом случае установлена батарея на 32 кВт∙ч, во втором – на 41 кВт∙ч: запас хода составляет 310 и 400 км, соответственно.

Цена Leapmotor T3 в Европе пока не объявлена. Известно только, что авто можно будет взять в лизинг за 99 евро в месяц. В Китае электрокар стоит от $9000.

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