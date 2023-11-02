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Цена $2850 и запас хода до 280 км: General Motors показали недорогой электрокар (фото)

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Фото: General Motors | Wuling HongGuang Mini EV пройдет обновление

Доступный электромобиль Wuling Mini EV стал оригинальнее на вид и современнее внутри. На выбор предложат версии с запасом хода до 280 км.

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Опубликованы официальные фото нового Wuling HongGuang Mini EV. Миниатюрный бюджетный электромобиль пройдет модернизацию и будет представлен 15 ноября. Обновленную модель назвали Macaron. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Wuling HongGuang Mini EV, Wuling Mini EV, электромобиль Wuling, новый Wuling Mini EV Fullscreen
Сзади изменены фонари
Фото: General Motors

Новый Wuling HongGuang Mini EV Macaron узнается, прежде всего, по измененной передней части. У него заменены фары и бампер, а в дизайне стало больше плавных скругленных линий. Сзади обновлены фонари. Габариты компактного хэтчбека остались прежними.

Размеры Wuling HongGuang Mini EV:

  • длина – 3064 мм;
  • ширина – 1493 мм;
  • высота – 1614 мм;
  • колесная база – 2010 мм.
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В дизайне стало больше плавных линий
Фото: General Motors

Салон Wuling Mini EV Macaron претерпел более кардинальные перемены. Внутри обновлен руль, заменены передняя панель и переключатели кондиционера. Также установлены новая цифровая панель приборов и 8-дюймовый тачскрин мультимедиа. Хэтчбек получил Bluetooth. Внутри теперь 15 отсеков для мелкой поклажи, а объем багажника со сложенными задними креслами составляет 734 л.

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Салон Wuling MINI EV полностью переделан
Фото: General Motors

Характеристики Wuling Mini EV раскроют во время презентации. Ожидается, что китайский электромобиль сохранит моторы на 27 и 41 л. с., а его запас хода составит от 120 до 280 км, в зависимости от выбранной батареи.

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Напомним, что представленный в 2020 году электрокар Wuling HongGuang Mini EV создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда Wuling.

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Со сложенными задними сиденьями получается 730-литровый багажник
Фото: General Motors

Цена Wuling Mini EV стартует с $4700, но при выборе опции лизинга батареи снижается до $2850. Это самый популярный китайский электромобиль – уже продано свыше миллиона авто.

Ранее Фокус рассказывал, что General Motors выводят на рынок электрокроссовер за $35 000 с запасом хода свыше 500 км.

Также мы писали и про самый дорогой электромобиль от General Motors стоимостью $975 000.