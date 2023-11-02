Цена $2850 и запас хода до 280 км: General Motors показали недорогой электрокар (фото)
Доступный электромобиль Wuling Mini EV стал оригинальнее на вид и современнее внутри. На выбор предложат версии с запасом хода до 280 км.
Опубликованы официальные фото нового Wuling HongGuang Mini EV. Миниатюрный бюджетный электромобиль пройдет модернизацию и будет представлен 15 ноября. Обновленную модель назвали Macaron. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Wuling HongGuang Mini EV Macaron узнается, прежде всего, по измененной передней части. У него заменены фары и бампер, а в дизайне стало больше плавных скругленных линий. Сзади обновлены фонари. Габариты компактного хэтчбека остались прежними.
Размеры Wuling HongGuang Mini EV:
- длина – 3064 мм;
- ширина – 1493 мм;
- высота – 1614 мм;
- колесная база – 2010 мм.
Салон Wuling Mini EV Macaron претерпел более кардинальные перемены. Внутри обновлен руль, заменены передняя панель и переключатели кондиционера. Также установлены новая цифровая панель приборов и 8-дюймовый тачскрин мультимедиа. Хэтчбек получил Bluetooth. Внутри теперь 15 отсеков для мелкой поклажи, а объем багажника со сложенными задними креслами составляет 734 л.
Характеристики Wuling Mini EV раскроют во время презентации. Ожидается, что китайский электромобиль сохранит моторы на 27 и 41 л. с., а его запас хода составит от 120 до 280 км, в зависимости от выбранной батареи.Важно
Напомним, что представленный в 2020 году электрокар Wuling HongGuang Mini EV создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда Wuling.
Цена Wuling Mini EV стартует с $4700, но при выборе опции лизинга батареи снижается до $2850. Это самый популярный китайский электромобиль – уже продано свыше миллиона авто.
Ранее Фокус рассказывал, что General Motors выводят на рынок электрокроссовер за $35 000 с запасом хода свыше 500 км.
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