Цена $35 000 и запас хода 500 км: на рынок выйдет новый электрокроссовер Chevrolet (фото)

Электрокроссовер Chevrolet Equinox EV предложат в версиях мощностью 213 и 294 л. с. Топовая модификация получит систему полуавтономного вождения.

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Новый Chevrolet Equinox EV готовятся вывести на рынок. Старт производства модели несколько задержался, но в начале 2024 года электрокроссоверы стоимостью от 34 995 долларов все же начнут сходить с конвейера мексиканского предприятия. Информация о модели появилась на официальном сайте концерна General Motors.

Раскрыты и некоторые подробности новой модели. Обтекаемый кроссовер оказался крупнее бензинового Chevrolet Equinox, который, к слову, останется в производстве и даже сменит поколение.

Электромобиль обладает запасом хода до 513 км Фото: General Motors

Габариты Chevrolet Equinox EV:

длина – 4836 мм;

ширина – 1915 мм;

высота – 1613 мм;

колесная база – 2954 мм.

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На выбор предложат 213-сильную переднеприводную и 294-сильную полноприводную версии. Запас хода Chevrolet Equinox EV составит 513 км в самом "дальнобойном исполнении".

В салоне установлен большой 17,7-дюймовый тачскрин Фото: General Motors

Пока раскрыты детали комплектации лишь топового варианта 2RS Limited Edition стоимостью 48 995 долларов с передним приводом и $53 395 – с полным. Он получит 21-дюймовые диски, многоцветную подсветку салона, 17,7-дюймовый тачскрин, подогрев руля и сидений, а также набор электронных ассистентов, включающий систему полуавтономного вождения Super Cruise.

Ранее Фокус рассказывал про самый дорогой электромобиль от General Motors стоимостью почти миллион долларов.

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