Ціна $2850 і запас ходу до 280 км: General Motors показали недорогий електрокар (фото)

Доступний електромобіль Wuling Mini EV став оригінальнішим на вигляд і сучаснішим всередині. На вибір запропонують версії із запасом ходу до 280 км.

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Опубліковано офіційні фото нового Wuling HongGuang Mini EV. Мініатюрний бюджетний електромобіль пройде модернізацію і буде представлений 15 листопада. Оновлену модель назвали Macaron. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ззаду змінені ліхтарі Фото: General Motors

Новий Wuling HongGuang Mini EV Macaron впізнається насамперед за зміненою передньою частиною. У нього замінені фари і бампер, а в дизайні побільшало плавних заокруглених ліній. Ззаду оновлені ліхтарі. Габарити компактного хетчбека залишилися колишніми.

Розміри Wuling HongGuang Mini EV:

довжина — 3064 мм;

ширина — 1493 мм;

висота — 1614 мм;

колісна база — 2010 мм.

У дизайні стало більше плавних ліній Фото: General Motors

Салон Wuling Mini EV Macaron зазнав більш кардинальних змін. Усередині оновлено кермо, замінено передню панель і перемикачі кондиціонера. Також встановлено нову цифрову панель приладів і 8-дюймовий тачскрін мультимедіа. Хетчбек отримав Bluetooth. Всередині тепер 15 відсіків для дрібної поклажі, а об'єм багажника зі складеними задніми кріслами становить 734 л.

Салон Wuling MINI EV повністю перероблено Фото: General Motors

Характеристики Wuling Mini EV розкриють під час презентації. Очікується, що китайський електромобіль збереже мотори на 27 і 41 к. с., а його запас ходу становитиме від 120 до 280 км, залежно від обраної батареї.

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Нагадаємо, що представлений 2020 року електрокар Wuling HongGuang Mini EV створено за участю фахівців General Motors, адже американський концерн є співвласником бренду Wuling.

Зі складеними задніми сидіннями виходить 730-літровий багажник Фото: General Motors

Ціна Wuling Mini EV стартує з $4700, але при виборі опції лізингу батареї знижується до $2850. Це найпопулярніший китайський електромобіль — вже продано понад мільйон авто.

Раніше Фокус розповідав, що General Motors виводять на ринок електрокросовер за $35 000 із запасом ходу понад 500 км.

Також ми писали і про найдорожчий електромобіль від General Motors вартістю $975 000.