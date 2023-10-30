За ціною Logan: презентовано електромобіль Chery QQ із запасом ходу понад 400 км (фото)

Електромобіль Chery QQ Little Ant сягає лише 3,2 м у довжину, але є чотиримісним. Він доступний у двох варіантах за потужністю, а його запас ходу в топовій версії перевищує 400 км.

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Електричну лінійку Chery QQ поповнила нова модель Little Ant. Мініатюрний міський автомобіль надходить у продаж за ціною від 77 900 до 82 900 юанів ($10 600 — 11 300) — на рівні нового Logan. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Хетчбек доступний у версіях на 49 і 76 к. с. Фото: CarNewsChina

Компактний Chery Little Ant тепер продається під брендом QQ і пройшов оновлення. У нього змінено передню частину — встановлено нові фари і бампер.

Розміри Chery QQ Little Ant:

довжина — 3242 мм;

ширина — 1670 мм;

висота — 1550 мм;

колісна база — 2150 мм.

У електрокара повністю новий салон Фото: CarNewsChina

Салон Chery QQ Little Ant зазнав набагато більших змін. Усередині встановлено нове приплюснуте кермо, замінено передню панель, віртуальний щиток приладів і тачскрін мультимедіа. Комплектація розширена і тепер включає 15-дюймові диски, кондиціонер, камеру і бездротову зарядку для смартфонів. Маленьке авто є чотиримісним.

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Китайський електромобіль Chery QQ Little Ant пропонують у версіях на 49 і 76 к.с. В обох випадках максимальна швидкість обмежена на 100 км/год.

Компактне авто є чотиримісним Фото: CarNewsChina

На Chery QQ Little Ant встановлюють батареї ємністю 25, 29,2 і 40,3 кВт∙год: запас ходу становить 251, 301 і 408 км. Швидка зарядка на 80% займає 40 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції дебютували недорогі міські електромобілі, для керування якими не потрібні права.

Також ми писали, що в Україні представлено оригінальний китайський електрокар.