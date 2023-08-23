Компактні розміри та ціна $4100: представлено новий електромобіль Chery QQ (фото)

Електромобіль Chery QQ Ice Cream змінився зовні та дещо підріс у розмірах. Лінійку поповнила нова топова версія із запасом ходу понад 200 км.

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У Китаї презентували новий Chery QQ Ice Cream. Мініатюрний чотиримісний електрокар пройшов модернізацію і подешевшав — він надійде в продаж з осені за ціною від 29 900 юанів ($4100). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Chery.

У хетчбека змінені решітка радіатора і бампер Фото: Chery

Електромобіль Chery QQ Ice Cream з'явився тільки у 2021 році, але його вже вирішили оновити через незадовільний рівень продажів. За 2022 рік купили 97 000 авто тоді, як головний конкурент Wuling HongGuang Mini EV розійшовся накладом у 554 тис. екземплярів.

Між ліхтарями з'явилася лакована вставка Фото: Chery

Упізнати новий Chery QQ 2023 можна, насамперед, за зміненою радіаторною решіткою та чорною лакованою вставкою між ліхтарями. Також встановлено більш масивні бампери, що збільшило довжину авто з 2980 до 3008 мм.

У салоні поліпшили матеріали оздоблення Фото: Chery

В інтер'єрі Chery QQ Ice Cream поліпшено матеріали оздоблення і збільшено дзеркало заднього виду. Крім того, на кузові та салоні тепер практично немає логотипів Chery. Річ у тім, що QQ виділили в окремий суббренд, і він уже складається з кількох різних моделей електрокарів.

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Базовий електромобіль Chery QQ Ice Cream зберіг 27-сильний мотор і доступний з батареями ємністю 9,4 і 13,9 кВт∙год. Запас ходу становить 120 і 170 км, відповідно.

Мініатюрне авто є чотиримісним Фото: Chery

Новачком став топовий 41-сильний варіант із батареєю на 17,4 кВт∙год, здатний проїхати 205 км без підзарядки. Він трохи дорожчий — 49 900 юанів ($6900). Максимальна швидкість усіх Chery QQ Ice Cream обмежена на позначці в 100 км/год.

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