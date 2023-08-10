Chery представили міський електромобіль із запасом ходу 408 км за $9000 (фото)

Новий Chery eQ1 стане одним із найдешевших електромобілів китайського бренду. На вибір запропонують кілька версій моделі із запасом ходу до 408 км.

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У Китаї представили оновлений Chery eQ1 2024 модельного року. Компактний електромобіль отримав покращений дизайн екстер'єру та новий інтер'єр. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду розташовані вузькі фари. Фальшивої решітки радіатора вирішили позбутися, залишивши тільки повітрозабірник на бампері.

Chery eQ1 2024 модельного року отримав оновлений дизайн Фото: Weibo Електромобіль буде доступний у кількох кольорах Фото: Weibo

Задня частина авто не розкривається, але на патентних зображеннях можна розгледіти, який вигляд вона матиме. Ззаду з'являться довгасті ліхтарі, з'єднані світлодіодною смугою.

Ззаду з'являться довгасті ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Габарити Chery eQ1 2024:

довжина — 3200 мм;

ширина — 1670 мм;

висота — 1550 мм;

колісна база — 2150 мм.

В інтер'єрі з'являться цифрова панель приладів і невеликий дисплей інформаційно-розважальної системи. До списку оснащення увійдуть бездротова зарядка для електронних гаджетів і два порти USB. Усередині передбачено чотири посадкові місця.

В інтер'єрі встановлять два компактні дисплеї Фото: autohome.com.cn

Базова версія Chery eQ1 2024 оснащуватиметься електромотором потужністю 41 к.с. Потужніші версії отримають електромотор на 75 к.с.

На вибір запропонують кілька акумуляторних батарей місткістю від 25 до 40,3 кВт⋅год. Вони забезпечать запас ходу від 251 до 408 км на одному заряді.

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Вартість електромобіля становитиме від 64 999 до 94 000 юанів (від 9075 до 13 120 доларів). Новинка надійде в продаж у Китаї вже найближчими днями.

Раніше Фокус писав, що Chery показали новий кросовер Jetour X70 Pro, який розрахований на молоду аудиторію.