Chery представили городской электромобиль с запасом хода 408 км за $9000 (фото)

Новый Chery eQ1 станет одним из самых дешевых электромобилей китайского бренда. На выбор предложат несколько версий модели с запасом хода до 408 км.

Related video

В Китае представили обновленный Chery eQ1 2024 модельного года. Компактный электромобиль получил улучшенный дизайн экстерьера и новый интерьер. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди расположены узкие фары. От фальшивой решетки радиатора решили избавиться, оставив только воздухозаборник на бампере.

Chery eQ1 2024 модельного года получил обновленный дизайн Фото: Weibo Электромобиль будет доступен в нескольких цветах Фото: Weibo

Задняя часть авто не раскрывается, но на патентных изображениях можно разглядеть, как она будет выглядеть. Сзади появятся продолговатые фонари, соединенные светодиодной полосой.

Сзади появятся продолговатые фонари Фото: autohome.com.cn

Габариты Chery eQ1 2024:

длина — 3200 мм;

ширина — 1670 мм;

высота — 1550 мм;

колесная база — 2150 мм.

В интерьере появятся цифровая панель приборов и небольшой дисплей информационно-развлекательной системы. В список оснащения войдут беспроводная зарядка для электронных гаджетов и два порта USB. Внутри предусмотрены четыре посадочных места.

В интерьере установят два компактных дисплея Фото: autohome.com.cn

Базовая версия Chery eQ1 2024 будет оснащаться электромотором мощностью 41 л.с. Более мощные версии получат электромотор на 75 л.с.

На выбор предложат несколько аккумуляторных батарей емкостью от 25 до 40,3 кВт⋅час. Они обеспечат запас хода от 251 до 408 км на одном заряде.

Важно

Роскошного конкурента Tesla Model S от Huawei и Chery рассекретили до премьеры (фото)

Стоимость электромобиля составит от 64 999 до 94 000 юаней (от 9 075 до 13 120 долларов). Новинка поступит в продажу в Китае уже в ближайшие дни.

Ранее Фокус писал, что Chery показали новый кроссовер Jetour X70 Pro, который рассчитан на молодую аудиторию.