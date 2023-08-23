Компактные размеры и цена $4100: представлен новый электромобиль Chery QQ (фото)

Электромобиль Chery QQ Ice Cream изменился внешне и несколько подрос в размерах. Линейку пополнила новая топовая версия с запасом хода более 200 км.

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В Китае презентовали новый Chery QQ Ice Cream. Миниатюрный четырехместный электрокар прошел модернизацию и подешевел – он поступит в продажу с осени по цене от 29 900 юаней ($4100). Подробности авто раскрыли на официальном сайте Chery.

У хэтчбека изменены решетка радиатора и бампер Фото: Chery

Электромобиль Chery QQ Ice Cream появился только в 2021 году, но его уже решили обновить из-за неудовлетворительного уровня продаж. За 2022 год купили 97 000 авто тогда, как главный конкурент Wuling HongGuang Mini EV разошелся тиражом в 554 тыс. экземпляров.

Между фонарями появилась лакированная вставка Фото: Chery

Узнать новый Chery QQ 2023 можно, прежде всего, по измененной радиаторной решетке и черной лакированной вставке между фонарями. Также установлены более массивные бамперы, что увеличило длину авто с 2980 до 3008 мм.

В салоне улучшили материалы отделки Фото: Chery

В интерьере Chery QQ Ice Cream улучшены материалы отделки и увеличено зеркало заднего вида. Кроме того, на кузове и салоне теперь практически нет логотипов Chery. Дело в том, что QQ выделили в отдельный суббренд, и он уже состоит из нескольких разных моделей электрокаров.

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Базовый электромобиль Chery QQ Ice Cream сохранил 27-сильный мотор и доступен с батареями емкостью 9,4 и 13,9 кВт∙ч. Запас хода составляет 120 и 170 км, соответственно.

Миниатюрное авто является четырехместным Фото: Chery

Новичком стал топовый 41-сильный вариант с батареей на 17,4 кВт∙ч, способный проехать 205 км без подзарядки. Он несколько дороже – 49 900 юаней ($6900). Максимальная скорость всех Chery QQ Ice Cream ограничена на отметке в 100 км/ч.

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