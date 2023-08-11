Chery представили стильного конкурента Toyota Land Cruiser за $18 000 (фото)

Chery Tansuo 06 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї за ціною від 18 000 доларів. Позашляховик оснащений 197-сильним двигуном і витрачає від 6,98 літра палива в змішаному циклі.

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У Китаї представили бюджетний позашляховик Chery Tansuo 06. Новинка отримала брутальний дизайн і багате оснащення. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Новий Chery Tansuo 06 отримав стильний дизайн. Спереду розташована велика решітка радіатора з назвою бренду. З боків від неї розташована роздільна оптика.

Спереду з'явилася роздільна оптика Фото: DongCheDi

Ззаду з'явилася незвичайна оптика. Ліхтарі об'єднані в один блок світлодіодною смугою.

Ззаду встановлена незвичайна оптика Фото: DongCheDi

Габарити Chery Tansuo 06:

довжина — 4538 мм;

ширина — 1898 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2672 мм.

Мінімальний дорожній просвіт позашляховика становить 200 мм. Кут в'їзду — 21 градус, а з'їзду — 29 градусів. Об'єм багажника сягає 1335 літрів

В інтер'єрі встановлено 13,2-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та віртуальну панель приладів. Також до списку оснащення входять проєкційний дисплей і системи допомоги водієві з 23 функціями.

В інтер'єрі розмістили 13,2-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи Фото: DongCheDi

Chery Tansuo 06 оснащений 1,6-літровим турбованим двигуном потужністю 197 к.с. і 290 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з двома зчепленнями.

Позашляховик буде доступний у версіях із заднім і повним приводом. Топова версія пропонує кілька режимів водіння для бездоріжжя, такі як "сніг", "бруд" і "пісок".

Задньопривідна версія витрачає 6,98 літра бензину на 100 км, а повнопривідна — 7,48 літра. У майбутньому з'явиться й гібридна модифікація.

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Новий Chery Tansuo 06 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї. Ціни на задньопривідну версію починаються від 129 900 юанів (18 000 доларів), а за повнопривідну модифікацію доведеться заплатити від 145 900 юанів (20 200 доларів). Модель також вийде на міжнародний ринок під ім'ям Jaecoo J7.

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