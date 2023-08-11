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Новий Hyundai Santa Fe 2024 вперше отримає позашляхову версію: подробиці та фото

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Фото: Hyundai | Hyundai Santa Fe XRT представлять незабаром

Новий Hyundai Santa Fe XRT підготували до бездоріжжя. Кросовер отримав позашляхову гуму і багажник на даху.

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Опубліковано перше фото Hyundai Santa Fe XRT. Концептуальний кросовер презентують найближчим часом. Знімок з 'явився на офіційному сайті Hyundai.

Новий Hyundai Santa Fe XRT натякає на появу в лінійці моделі версії підвищеної прохідності. Кросовер отримав позашляхову гуму на чорних дисках і багажник із запасним колесом на даху і драбиною ззаду. На додаток, до задньої стійки даху прикріплений невеликий ящик для дрібної поклажі. Кліренс кросовера збільшено.

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Hyundai Santa Fe надійде в продаж із 2024 року
Фото: Hyundai

Салон кросовера ще не показали. Двигун також поки що тримається в секреті. Найімовірніше, кросовер Hyundai Santa Fe XRT отримає топовий 2,5-літровий турбомотор на 281 к. с. і зможе розганятися до 100 км/год за 8,1 с і розвивати 210 км/год.

У Hyundai поки що не діляться інформацією про майбутнє Santa Fe XRT. За однією версією, він так і залишиться концепт-каром, за іншою — всі встановлені на автомобіль аксесуари з'являться у вільному продажу.

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Нагадаємо, що новий Hyundai Santa Fe надійде в продаж у першій половині 2024 року. Кросовер запропонують у бензинових і гібридних модифікаціях.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai підготували позашляхові версії бюджетних кросоверів.

Також ми розповідали про новий Hyundai Accent.