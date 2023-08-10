Змінився до невпізнання: розкрито всі подробиці нового Hyundai Santa Fe 2024 (відео)

Кросовер Hyundai Santa Fe змінився зовні і став просторішим всередині. Модель запропонують у бензинових і гібридних версіях потужністю до 281 к. с.

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Новий Hyundai Santa Fe п'ятого покоління презентували онлайн. Сімейний кросовер радикально змінився. Його продажі в Європі та Америці стартують у першій половині 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Santa Fe 2024

Зміни видно неозброєним оком — новий Hyundai Santa Fe здивував незграбним дизайном з вертикальними задніми стійками даху. У нього високий капот, розширені колісні арки, решітка радіатора з підсвічуванням і оригінальні фари та ліхтарі з Н-подібним візерунком. До того ж, кросовер Hyundai дещо підріс у розмірах.

Модель запропонують у бензинових і гібридних версіях Фото: Hyundai

Габарити Hyundai Santa Fe 2024:

довжина — 4830 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1720 мм;

колісна база — 2815 мм.

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Салон і комплектація Hyundai Santa Fe 2024

Великі розміри дозволили зробити салон Hyundai Santa Fe просторішим — більше місця стало на другому і третьому рядах. На вибір запропонують версії на 5, 6 і 7 місць. У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника становить 725-1275 л.

У п'ятимісній версії обсяг багажника дорівнює 725-1275 л Фото: Hyundai

На передній панелі встановлено великий вигнутий дисплей віртуальної панелі приладів і мультимедіа, а кнопки клімат-контролю стали сенсорними. Між передніми сидіннями встановили одразу дві бездротових зарядки для смартфонів.

Крісла другого ряду отримали електропривод складання та регулювання нахилу спинки. Серед опцій є оздоблення шкірою Nappa, доступ до салону зі смартфона, камери кругового огляду, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, система напівавтономного водіння.

На передній панелі з'явився вигнутий дисплей Фото: Hyundai

Новий Hyundai Santa Fe, характеристики

Кросовер Hyundai Santa Fe 2024 оснащуватимуть бензиновими двигунами об'ємом 2,5 л (194 і 281 к.с.), залишаться в лінійці 230-сильний стандартний і 265-сильний гібриди з можливістю підзаряджання. Про дизель поки що інформації немає.

Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 8,1 с і розвиває 210 км/год, витрачаючи в середньому 9,1 л/100 км. 230-сильний гібрид помітно економічніший — 6,5 л/100 км у змішаному циклі.

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