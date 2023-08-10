Змінився до невпізнання: розкрито всі подробиці нового Hyundai Santa Fe 2024 (відео)
Кросовер Hyundai Santa Fe змінився зовні і став просторішим всередині. Модель запропонують у бензинових і гібридних версіях потужністю до 281 к. с.
Новий Hyundai Santa Fe п'ятого покоління презентували онлайн. Сімейний кросовер радикально змінився. Його продажі в Європі та Америці стартують у першій половині 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.
Дизайн Hyundai Santa Fe 2024
Зміни видно неозброєним оком — новий Hyundai Santa Fe здивував незграбним дизайном з вертикальними задніми стійками даху. У нього високий капот, розширені колісні арки, решітка радіатора з підсвічуванням і оригінальні фари та ліхтарі з Н-подібним візерунком. До того ж, кросовер Hyundai дещо підріс у розмірах.
Габарити Hyundai Santa Fe 2024:
- довжина — 4830 мм;
- ширина — 1900 мм;
- висота — 1720 мм;
- колісна база — 2815 мм.
Салон і комплектація Hyundai Santa Fe 2024
Великі розміри дозволили зробити салон Hyundai Santa Fe просторішим — більше місця стало на другому і третьому рядах. На вибір запропонують версії на 5, 6 і 7 місць. У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника становить 725-1275 л.
На передній панелі встановлено великий вигнутий дисплей віртуальної панелі приладів і мультимедіа, а кнопки клімат-контролю стали сенсорними. Між передніми сидіннями встановили одразу дві бездротових зарядки для смартфонів.
Крісла другого ряду отримали електропривод складання та регулювання нахилу спинки. Серед опцій є оздоблення шкірою Nappa, доступ до салону зі смартфона, камери кругового огляду, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, система напівавтономного водіння.
Новий Hyundai Santa Fe, характеристики
Кросовер Hyundai Santa Fe 2024 оснащуватимуть бензиновими двигунами об'ємом 2,5 л (194 і 281 к.с.), залишаться в лінійці 230-сильний стандартний і 265-сильний гібриди з можливістю підзаряджання. Про дизель поки що інформації немає.
Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 8,1 с і розвиває 210 км/год, витрачаючи в середньому 9,1 л/100 км. 230-сильний гібрид помітно економічніший — 6,5 л/100 км у змішаному циклі.
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