Изменился до неузнаваемости: раскрыты все подробности нового Hyundai Santa Fe 2024 (видео)
Кроссовер Hyundai Santa Fe преобразился внешне и стал просторнее внутри. Модель предложат в бензиновых и гибридных версиях мощностью до 281 л. с.
Новый Hyundai Santa Fe пятого поколения презентовали онлайн. Семейный кроссовер радикально изменился. Его продажи в Европе и Америке стартуют в первой половине 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.
Дизайн Hyundai Santa Fe 2024
Перемены видны невооруженным глазом – новый Hyundai Santa Fe удивил угловатым дизайном с вертикальными задними стойками крыши. У него высокий капот, расширенные колесные арки, решетка радиатора с подсветкой и оригинальные фары и фонари с Н-образным узором. К тому же, кроссовер Hyundai несколько подрос в размерах.
Габариты Hyundai Santa Fe 2024:
- длина – 4830 мм;
- ширина – 1900 мм;
- высота – 1720 мм;
- колесная база – 2815 мм.
Салон и комплектация Hyundai Santa Fe 2024
Большие размеры позволили сделать салон Hyundai Santa Fe просторнее – больше места стало на втором и третьем рядах. На выбор предложат версии на 5, 6 и 7 мест. В пятиместной конфигурации объем багажника составляет 725-1275 л.
На передней панели установлен большой изогнутый дисплей виртуальной панели приборов и мультимедиа, а кнопки климат-контроля стали сенсорными. Между передними сиденьями установили сразу две беспроводных зарядки для смартфонов.
Кресла второго ряда получили электропривод складывания и регулировки наклона спинки. Среди опций есть отделка кожей Nappa, доступ в салон со смартфона, камеры кругового обзора, парковочный автопилот с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения.
Новый Hyundai Santa Fe, характеристики
Кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 будут оснащать бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (194 и 281 л. с.), останутся в линейке 230-сильный стандартный и 265-сильный подзаряжаемый гибриды. О дизеле пока информации нет.
Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 8,1 с и развивает 210 км/ч, расходуя в среднем 9,1 л/100 км. 230-сильный гибрид заметно экономичнее – 6,5 л/100 км в смешанном цикле.
Ранее Фокус сообщал, что Hyundai презентовали недорогие кроссоверы повышенной проходимости.
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