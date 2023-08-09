Новый Hyundai Accent 2023 выходит на международный рынок (фото)

Новый Hyundai Accent кардинально изменился внешне и стал оригинальнее на вид. Седану увеличили багажник и расширили комплектацию.

Related video

Стартуют международные продажи Hyundai Accent шестого поколения. Недорогой седан В-класса остается доступным – будет стоить от $13 200. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Седан комплектуют 1,5-литровыми бензиновыми моторами Фото: Hyundai

Напомним, что бюджетный седан Hyundai дебютировал весной в Индии. Там (а также в Южной Корее и еще нескольких странах) он продается под названием Verna, но "глобальная" модель сохранила имя Accent. Первыми ее смогут купить в Саудовской Аравии, на очереди – другие страны Евразии и Америки.

Новый Hyundai Accent 2023 изменился до неузнаваемости – его дизайн выполнен в новом фирменном стиле. В экстерьере преобладают грани, а силуэт стал клиновидным. На всю ширину передней части проходит диодная полоса, как в новых Hyundai Sonata и Kona.

В салоне появилась цифровая панель приборов Фото: Hyundai

Габариты Hyundai Accent 2023:

длина – 4535 мм;

ширина – 1765 мм;

высота – 1475 мм;

колесная база – 2670 мм.

Важно

Hyundai снимет с производства свой самый стильный седан: первые подробности

В салоне появилась цифровая панель приборов, а центральный тачскрин увеличен до 8-10,25 дюймов в диагонали (в зависимости от версии). Внутреннее пространство увеличено, а объем багажника вырос до 528 л. Перечень опций пополнили панорамная крыша, система удержания в полосе, вентиляция кресел, электроприводы водительского сиденья и крышки багажника.

Крышка багажника получила электропривод Фото: Hyundai

Новый Hyundai Accent 2023 вышел на глобальный рынок с 1,5-литровым бензиновым мотором на 115 л. с. Позже появится 160-сильный турбированный вариант этой четверки. Средний расход топлива составляет 5,4 и 5,0 л на 100 км, соответственно. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая КПП, вариатор и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Ранее Фокус сообщал, что у Hyundai Accent появился новый собрат от Kia.

Также мы писали про новые кроссоверы Hyundai повышенной проходимости.