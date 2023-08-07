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По цене Duster: Hyundai презентовали недорогие кроссоверы повышенной проходимости (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Creta и Alcazar получили внедорожный вариант Adventure

Новые Hyundai Creta и Alcazar Adventure получили внедорожные шины и защитный пластиковый обвес. Комплектация кроссоверов расширена.

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У Hyundai Creta 2023 и его удлиненного семиместного собрата Alcazar появилась новая версия Adventure. Кроссоверы подготовили к бездорожью. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

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Hyundai Creta Adventure
Фото: Hyundai

Новые Hyundai Creta и Alcazar Adventure узнаются по пластиковому защитному обвесу и 17-дюймовым внедорожным шинам. Кроме того, решетку радиатора и другие хромированные детали кузова заменили черными. Также для кроссоверов предложили новый зеленый цвет.

Hyundai Alcazar Adventure, кроссоверы Hyundai, кроссовер Hyundai, Hyundai Creta, новый Hyundai Creta, Hyundai Creta 2023, Hyundai Alcazar Fullscreen
Hyundai Alcazar Adventure
Фото: Hyundai

Салон Hyundai Creta и Alcazar Adventure отделан искусственной кожей, разбавленной зелеными вставками и швами. На педалях появились металлические накладки. Комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль, выстроенный видеорегистратор, виртуальный щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин.

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Комплектация кроссоверов расширена
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Creta Adventure предложен исключительно с 1,5-литровым бензиновым мотором на 115 л. с. и комплектуется механической КПП или вариатором.

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Семиместный кроссовер Hyundai Alcazar Adventure также доступен с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором и 116-сильным турбодизелем такого же объема. В первом случае установлен 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, во втором – 6-ступенчатые механика или автомат.

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В отделке салона появились зеленые вставки
Фото: Hyundai

Цена Hyundai Creta Adventure стартует с $18 300, а Alcazar Adventure — с $23 000. Продажи кроссоверов стартуют с осени и поначалу они будут предложены на индийском рынке.

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