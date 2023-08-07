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За ціною Duster: Hyundai презентували недорогі кросовери підвищеної прохідності (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Creta і Alcazar отримали позашляховий варіант Adventure

Нові Hyundai Creta і Alcazar Adventure отримали позашляхові шини і захисний пластиковий обвіс. Комплектація кросоверів розширена.

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У Hyundai Creta 2023 і його подовженого семимісного побратима Alcazar з'явилася нова версія Adventure. Кросовери підготували до бездоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

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Hyundai Creta Adventure
Фото: Hyundai

Нові Hyundai Creta і Alcazar Adventure впізнаються за пластиковим захисним обвісом і 17-дюймовими позашляховими шинами. Крім того, решітку радіатора та інші хромовані деталі кузова замінили чорними. Також для кросоверів запропонували новий зелений колір.

Hyundai Alcazar Adventure, кросовери Hyundai, кросовер Hyundai, Hyundai Creta, новий Hyundai Creta, Hyundai Creta 2023, Hyundai Alcazar Fullscreen
Hyundai Alcazar Adventure
Фото: Hyundai

Салон Hyundai Creta і Alcazar Adventure оздоблено штучною шкірою, розбавленою зеленими вставками і швами. На педалях з'явилися металеві накладки. Комплектація включає клімат-контроль, круїз-контроль, вибудуваний відеореєстратор, віртуальний щиток приладів і 10,25-дюймовий тачскрін.

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Комплектація кросоверів розширена
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Creta Adventure запропонований виключно з 1,5-літровим бензиновим мотором на 115 к. с. і комплектується механічною КПП або варіатором.

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Семимісний кросовер Hyundai Alcazar Adventure також доступний з 1,5-літровим 160-сильним турбомотором і 116-сильним турбодизелем такого ж об'єму. У першому випадку встановлено 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями, у другому — 6-ступінчасті механіка або автомат.

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В оздобленні салону з'явилися зелені вставки
Фото: Hyundai

Ціна Hyundai Creta Adventure стартує з $18 300, а Alcazar Adventure — з $23 000. Продажі кросоверів стартують з осені і спочатку вони будуть запропоновані на індійському ринку.

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