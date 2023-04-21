Авангардный дизайн и заводское ГБО: раскрыты все подробности Hyundai Sonata 2023 (фото)

Hyundai Sonata 2023 стал ярче на вид и получил полностью новый салон. Седан предложат в версиях мощностью от 146 до 290 л. с.

Related video

В Южной Корее поступил в производство новый Hyundai Sonata 2023. Седан D-класса уже продается на родине по цене в эквиваленте 21 000 – 27 300 долларов и на официальном сайте Hyundai раскрыты все его подробности.

Седан предложен в бензиновых и гибридных версиях, а также с ГБО Фото: Hyundai

Новый Hyundai Sonata изменился внешне и смотрится гораздо более авангардно. У него футуристический дизайн передней части с тоненькой диодной полосой на всю ширину кузова, как у Hyundai Kona, Accent и Elantra. Седан несколько подрос в размерах.

Габариты Hyundai Sonata 2023:

длина — 4910 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1445 мм;

колесная база — 2840 мм.

В салоне заменены руль и передняя панель Фото: Hyundai

Салон и комплектация Hyundai Sonata 2023

В салоне Hyundai Sonata 2023 заменены руль и передняя панель, а селектор КПП теперь размещен на рулевой колонке. Седан получил два изогнутых 12,3-дюймовых дисплея и сенсорные переключатели на центральной панели.

Важно

На смену Passat: Volkswagen показал флагманский электрокар с запасом хода 700 км (видео)

Базовая комплектация Hyundai Sonata 2023 включает 9 подушек безопасности, кондиционер, круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Топовая версия получила климат-контроль, камеры кругового обзора и проекцию на лобовое стекло.

Hyundai Sonata N Line получил 290-сильный турбомотор Фото: Hyundai

Новый Hyundai Sonata, характеристики

Hyundai Sonata 2023 оснащают бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (180 л. с.) и 2,0 л (160 л. с.), также предложены 2,0-литровый 146-сильный вариант с заводским ГБО и 195-сильная гибридная версия. Топовый Hyundai Sonata N Line оснащен 2,5-литровой 290-сильной турбочетверкой.

Ранее стало известно, что это последняя Hyundai Sonata. В таком виде седан будут выпускать несколько лет, а затем снимут с производства.

Также Фокус сообщал, что Hyundai представили альтернативу кроссоверу Tucson за 20 000 долларов.