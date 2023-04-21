Авангардний дизайн та заводське ГБО: розкрито всі подробиці Hyundai Sonata 2023 (фото)

Hyundai Sonata 2023 став яскравішим з виду і отримав повністю новий салон. Седан запропонують у версіях потужністю від 146 до 290 к. с.

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У Південній Кореї надійшов у виробництво новий Hyundai Sonata 2023. Седан D-класу вже продається на батьківщині за ціною в еквіваленті 21 000 — 27 300 доларів та на офіційному сайті Hyundai розкрито всі його подробиці.

Седан запропонований у бензинових та гібридних версіях, а також із ГБО Фото: Hyundai

Новий Hyundai Sonata змінився зовні і виглядає набагато авангардніше. У нього футуристичний дизайн передньої частини з тоненькою діодною смугою на всю ширину кузова, як у Hyundai Kona, Accent та Elantra. Седан дещо підріс у розмірах.

Габарити Hyundai Sonata 2023:

довжина — 4910 мм;

ширина — 1860 мм;

висота — 1445 мм;

колісна база — 2840 мм.

У салоні замінено кермо та передня панель Фото: Hyundai

Салон і комплектація Hyundai Sonata 2023

У салоні Hyundai Sonata 2023 замінено кермо та передню панель, а селектор КПП тепер розміщений на кермовій колонці. Седан отримав два вигнуті 12,3-дюймові дисплеї і сенсорні перемикачі на центральній панелі.

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Базова комплектація Hyundai Sonata 2023 включає 9 подушок безпеки, кондиціонер, круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі. Топова версія отримала клімат-контроль, камери кругового огляду та проєкцію на лобове скло.

Hyundai Sonata N Line отримав 290-сильний турбодвигун Фото: Hyundai

Новий Hyundai Sonata, характеристики

Hyundai Sonata 2023 обладнують бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (180 к. с.) та 2,0 л (160 к. с.), також запропоновані 2,0-літровий 146-сильний варіант із заводським ГБО та 195-сильна гібридна версія. Топовий Hyundai Sonata N Line обладнаний 2,5-літровою 290-сильною турбочетвіркою.

Раніше стало відомо, що це остання Hyundai Sonata. У такому вигляді седан випускатимуть кілька років, а потім знімуть із виробництва.

Також Фокус повідомляв, що Hyundai представили альтернативу кросоверу Tucson за 20 000 доларів.