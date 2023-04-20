Tucson на мінімалках: Hyundai показали кросовер за $20 000 з "діснеєвською" назвою (фото)

Новий Hyundai Mufasa позиціонують як бюджетний аналог моделі Tucson. Кросовер відрізняється оригінальним дизайном та нестандартним оздобленням салону.

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На автошоу у Шанхаї офіційно представили новий Hyundai Mufasa. Бюджетний кросовер надійде у виробництво з літа. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер названо на честь персонажа мультфільму "Король Лев" Фото: autohome.com.cn

Кросовер Hyundai Mufasa стане наступником моделі ix35 і доступнішою альтернативою Tucson. Його стартова ціна становитиме близько 20 000 доларів, а виробництво налагодять у Китаї. Названо автомобіль на честь персонажа діснеєвського мультфільму "Король Лев".

Новий Hyundai Mufasa 2023 багато в чому схожий з Tucson, адже теж відрізняється гранованим дизайном з розширеними крилами та величезними решітками радіатора. Привертають увагу оригінальні вигнуті фари і ліхтарі, з'єднані діодними смугами. За розмірами два кросовери можна порівняти.

На передній панелі встановлено два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

Габарити Hyundai Mufasa 2023:

довжина – 4475 мм;

ширина – 1850 мм;

висота – 1665 мм;

колісна база – 2680 мм.

У передніх сидінь оздоблення різного кольору Фото: autohome.com.cn

Якщо дизайн Hyundai Mufasa раніше вже розсекретили, салон показали вперше. Хоча модель бюджетна, на передній панелі встановлені два великі 12,4-дюймові дисплеї. Передні сидіння мають оздоблення різного кольору та розділені високим тунелем.

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Комплектація Hyundai Mufasa 2023 у топовому виконанні включає шкіряний салон, панорамний дах, безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль та електропривід крісла водія.

Базова версія моделі коштуватиме близько 20 000 доларів Фото: autohome.com.cn

Спочатку кросовер Hyundai Mufasa буде доступний тільки з 2,0-літровим 160-сильним бензиновим двигуном і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Авто вагою 1464 кг розганяється до 187 км/год. Згодом з'явиться гібрид Hyundai Mufasa.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai створили електромобіль у стилістиці Disney та випустять його лімітованою серією.

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