Tucson на минималках: Hyundai показали кроссовер за $20 000 с диснеевским названием (фото)

Новый Hyundai Mufasa позиционируют как бюджетный аналог модели Tucson. Кроссовер отличается оригинальным дизайном и нестандартной отделкой салона.

Related video

На автошоу в Шанхае официально представили новый Hyundai Mufasa. Бюджетный кроссовер поступит в производство с лета. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер назван в честь персонажа мультфильма "Король Лев" Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Hyundai Mufasa станет преемником модели ix35 и более доступной альтернативой Tucson. Его стартовая цена составит около 20 000 долларов, а производство наладят в Китае. Назван автомобиль в честь персонажа диснеевского мультфильма "Король Лев".

Новый Hyundai Mufasa 2023 во многом схож с Tucson, ведь тоже отличается граненым дизайном с расширенными крыльями и огромной решеткой радиатора. Обращают на себя внимание оригинальные изогнутые фары и фонари, соединенные диодными полосами. По размерам два кроссоверы сопоставимы.

На передней панели установлены два больших дисплея Фото: autohome.com.cn

Габариты Hyundai Mufasa 2023:

длина – 4475 мм;

ширина – 1850 мм;

высота – 1665 мм;

колесная база – 2680 мм.

У передних сидений отделка разного цвета Фото: autohome.com.cn

Если дизайн Hyundai Mufasa ранее уже рассекретили, то салон показали впервые. Хотя модель бюджетная, на передней панели установлены два больших 12,4-дюймовых дисплея. Передние сиденья имеют отделку разного цвета и разделены высоким тоннелем.

Важно

Hyundai презентовали стильного и недорогого конкурента BMW X6 (фото)

Комплектация Hyundai Mufasa 2023 в топовом исполнении включает кожаный салон, панорамную крышу, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и электропривод кресла водителя.

Базовая версия модели будет стоить около 20 000 долларов Фото: autohome.com.cn

Поначалу кроссовер Hyundai Mufasa будет доступен только с 2,0-литровым 160-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой автоматической КПП. Авто весом 1464 кг разгоняется до 187 км/ч. Позже появится гибрид Hyundai Mufasa.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai создали электромобиль в стилистике Disney и выпустят его лимитированной серией.

Также мы писали, что в Шанхае Hyundai показали заряженную 280-сильную версию модели Elantra.