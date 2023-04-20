Tucson на минималках: Hyundai показали кроссовер за $20 000 с диснеевским названием (фото)
Новый Hyundai Mufasa позиционируют как бюджетный аналог модели Tucson. Кроссовер отличается оригинальным дизайном и нестандартной отделкой салона.
На автошоу в Шанхае официально представили новый Hyundai Mufasa. Бюджетный кроссовер поступит в производство с лета. Об этом сообщает сайт Autohome.
Кроссовер Hyundai Mufasa станет преемником модели ix35 и более доступной альтернативой Tucson. Его стартовая цена составит около 20 000 долларов, а производство наладят в Китае. Назван автомобиль в честь персонажа диснеевского мультфильма "Король Лев".
Новый Hyundai Mufasa 2023 во многом схож с Tucson, ведь тоже отличается граненым дизайном с расширенными крыльями и огромной решеткой радиатора. Обращают на себя внимание оригинальные изогнутые фары и фонари, соединенные диодными полосами. По размерам два кроссоверы сопоставимы.
Габариты Hyundai Mufasa 2023:
- длина – 4475 мм;
- ширина – 1850 мм;
- высота – 1665 мм;
- колесная база – 2680 мм.
Если дизайн Hyundai Mufasa ранее уже рассекретили, то салон показали впервые. Хотя модель бюджетная, на передней панели установлены два больших 12,4-дюймовых дисплея. Передние сиденья имеют отделку разного цвета и разделены высоким тоннелем.Важно
Комплектация Hyundai Mufasa 2023 в топовом исполнении включает кожаный салон, панорамную крышу, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и электропривод кресла водителя.
Поначалу кроссовер Hyundai Mufasa будет доступен только с 2,0-литровым 160-сильным бензиновым мотором и 6-ступенчатой автоматической КПП. Авто весом 1464 кг разгоняется до 187 км/ч. Позже появится гибрид Hyundai Mufasa.
Ранее Фокус сообщал, что Hyundai создали электромобиль в стилистике Disney и выпустят его лимитированной серией.
Также мы писали, что в Шанхае Hyundai показали заряженную 280-сильную версию модели Elantra.