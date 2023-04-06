В стиле Disney: Hyundai представили уникальный электромобиль с экранами вместо фар (видео)
Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum отсылает к некоторым знаковым персонажам из мультфильмов Disney. Электрокар получил уникальный цвет кузова, цифровую панель вместо фар и необычные колесные диски.
Disney совместно с автопроизводителем Hyundai представили уникальный электромобиль Ioniq 5 Disney100 Platinum. Вскоре он поступит в производство. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum отсылает к некоторым знаковым персонажам из мультфильмов Disney. Также отличительной чертой электромобиля является отсутствие привычных фар, вместо которых установлены интерактивные экраны.
Технология освещения Hyundai позволяет показывать различные изображения в реальном времени. Для презентации на электромобиле показали часть официальной заставки студии Disney.
Концепт приурочен к 100-летнему юбилею Disney и имеет дизайн колесных дисков с тремя кругами, напоминающие уши Микки Мауса. Кузов окрашен в цвет Gravity Gold Matte.
Также снаружи и внутри электромобиля можно найти множество логотипов Disney100. Они выбиты на подголовниках передних сидений и ковриках.
При посадке внутрь водителя и пассажиров сопровождает саундтрек Disney. В это время на дисплеях будет отображаться анимация блесток.Важно
Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum будет доступен ограниченным тиражом. Пока никаких подробностей о дате появления серийной версии нет.
Ранее Фокус рассказал, что самый доступный электрокар Hyundai рассекретили до премьеры.