В стиле Disney: Hyundai представили уникальный электромобиль с экранами вместо фар (видео)

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum отсылает к некоторым знаковым персонажам из мультфильмов Disney. Электрокар получил уникальный цвет кузова, цифровую панель вместо фар и необычные колесные диски.

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Disney совместно с автопроизводителем Hyundai представили уникальный электромобиль Ioniq 5 Disney100 Platinum. Вскоре он поступит в производство. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum отсылает к некоторым знаковым персонажам из мультфильмов Disney. Также отличительной чертой электромобиля является отсутствие привычных фар, вместо которых установлены интерактивные экраны.

Технология освещения Hyundai позволяет показывать различные изображения в реальном времени. Для презентации на электромобиле показали часть официальной заставки студии Disney.

Концепт приурочен к 100-летнему юбилею Disney и имеет дизайн колесных дисков с тремя кругами, напоминающие уши Микки Мауса. Кузов окрашен в цвет Gravity Gold Matte.

Кузов электрокара окрашен в цвет Gravity Gold Matte Фото: Disney

Также снаружи и внутри электромобиля можно найти множество логотипов Disney100. Они выбиты на подголовниках передних сидений и ковриках.

Внутри можно найти несколько логотипов Disney Фото: Disney

При посадке внутрь водителя и пассажиров сопровождает саундтрек Disney. В это время на дисплеях будет отображаться анимация блесток.

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Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum будет доступен ограниченным тиражом. Пока никаких подробностей о дате появления серийной версии нет.

Ранее Фокус рассказал, что самый доступный электрокар Hyundai рассекретили до премьеры.