У стилі Disney: Hyundai представили унікальний електрокар із екранами замість фар (відео)
Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum відсилає до деяких знакових персонажів з мультфільмів Disney. Електрокар отримав унікальний колір кузова, цифрову панель замість фар та незвичайні колісні диски.
Disney разом з автовиробником Hyundai представили унікальний електромобіль Ioniq 5 Disney100 Platinum. Згодом його запустять у виробництво. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum відсилає до деяких знакових персонажів з мультфільмів Disney. Також відмінністю електромобіля є відсутність звичних фар, замість яких встановлені інтерактивні екрани.
Технологія освітлення Hyundai дозволяє показувати різні зображення у реальному часі. Для презентації на електромобілі показали частину офіційної заставки студії Disney.
Концепт приурочений до 100-річного ювілею Disney і має дизайн колісних дисків з трьома колами, які нагадують вуха Мікі Мауса. Кузов пофарбований у колір Gravity Gold Matte.
Також зовні та всередині електромобіля можна знайти безліч логотипів Disney100. Вони вибиті на підголівниках передніх сидінь та килимках.
При посадці всередину водія та пасажирів супроводжує саундтрек Disney. У цей час на дисплеях відображатиметься анімація блискіток.Важливо
Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum стане доступний обмеженим тиражем. Поки що ніяких подробиць про дату появи серійної версії немає.
Раніше Фокус розповів, що найдоступніший електрокар Hyundai розсекретили до прем'єри.