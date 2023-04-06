У стилі Disney: Hyundai представили унікальний електрокар із екранами замість фар (відео)

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum відсилає до деяких знакових персонажів з мультфільмів Disney. Електрокар отримав унікальний колір кузова, цифрову панель замість фар та незвичайні колісні диски.

Related video

Disney разом з автовиробником Hyundai представили унікальний електромобіль Ioniq 5 Disney100 Platinum. Згодом його запустять у виробництво. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum відсилає до деяких знакових персонажів з мультфільмів Disney. Також відмінністю електромобіля є відсутність звичних фар, замість яких встановлені інтерактивні екрани.

Технологія освітлення Hyundai дозволяє показувати різні зображення у реальному часі. Для презентації на електромобілі показали частину офіційної заставки студії Disney.

Концепт приурочений до 100-річного ювілею Disney і має дизайн колісних дисків з трьома колами, які нагадують вуха Мікі Мауса. Кузов пофарбований у колір Gravity Gold Matte.

Кузов електрокара забарвлений у колір Gravity Gold Matte Фото: Disney

Також зовні та всередині електромобіля можна знайти безліч логотипів Disney100. Вони вибиті на підголівниках передніх сидінь та килимках.

Усередині можна знайти кілька логотипів Disney Фото: Disney

При посадці всередину водія та пасажирів супроводжує саундтрек Disney. У цей час на дисплеях відображатиметься анімація блискіток.

Важливо

Найпотужніший і найшвидший електромобіль Hyundai вперше показали на фото та відео

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum стане доступний обмеженим тиражем. Поки що ніяких подробиць про дату появи серійної версії немає.

Раніше Фокус розповів, що найдоступніший електрокар Hyundai розсекретили до прем'єри.