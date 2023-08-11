Новый Hyundai Santa Fe 2024 впервые получит внедорожную версию: подробности и фото

Новый Hyundai Santa Fe XRT подготовили к бездорожью. Кроссовер получил внедорожную резину и багажник на крыше.

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Опубликовано первое фото Hyundai Santa Fe XRT. Концептуальный кроссовер презентуют в ближайшее время. Снимок появился на официальном сайте Hyundai.

Новый Hyundai Santa Fe XRT намекает на появление в линейке модели версии повышенной проходимости. Кроссовер получил внедорожную резину на черных дисках и багажник с запасным колесом на крыше и лестницей сзади. В добавок, к задней стойке крыши прикреплен небольшой ящик для мелкой поклажи. Клиренс кроссовера увеличен.

Hyundai Santa Fe поступит в продажу с 2024 года Фото: Hyundai

Салон кроссовера еще не показали. Двигатель также пока держится в секрете. Скорее всего, кроссовер Hyundai Santa Fe XRT получит топовый 2,5-литровый турбомотор на 281 л. с. и сможет разгоняться до 100 км/ч за 8,1 с и развивать 210 км/ч.

В Hyundai пока не делятся информацией о будущем Santa Fe XRT. По одной версии, он так и останется концепт-каром, по другой – все установленные на автомобиль аксессуары появятся в свободной продаже.

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Напомним, что новый Hyundai Santa Fe поступит в продажу в первой половине 2024 года. Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai подготовили внедорожные версии бюджетных кроссоверов.

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