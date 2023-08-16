Недорогий преміум: розсекречено флагманський електрокар Chery із запасом ходу 700 км (фото)

Електромобіль Chery Exeed Sterra ES запропонують у версіях потужністю до 480 к. с., причому топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год за 3 с. Серед опцій обіцяють автопілот.

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В інтернет потрапили шпигунські фото Exeed Sterra ES. Новий електричний седан від преміального підрозділу Chery презентують до кінця року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Електромобіль Exeed Sterra ES стане флагманською моделлю Chery. Седан планують продавати і за межами Китаю, причому в окремих країнах він може бути представлений під назвою Exlantix.

Топова версія отримає 480-сильну установку Фото: autohome.com.cn

Новий Exeed Sterra ES — більш доступна альтернатива електрокарам Tesla Model S і Mercedes EQE. У нього обтічний дизайн із низьким капотом, аркоподібним дахом і висувними дверними ручками. Фари з'єднані діодною смугою, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

Розміри Exeed Sterra ES 2024:

довжина — 4950 мм;

ширина — 1960 мм;

колісна база — 2900 мм.

Салон Exeed Sterra ES оздоблений шкірою і деревом, а сидіння розділені високою консоллю. Китайський електромобіль отримав тоненький цифровий щиток приладів і великий тачскрін. За доплату запропонують автопілот.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: autohome.com.cn

Електрокар Chery Exeed Sterra ES запропонують у задньопривідних версіях на 251 і 313 к. с., а також у повнопривідному 480-сильному варіанті. Найпотужніший седан зможе розігнатися до 100 км/год за 3 с.

Новий Chery Exeed Sterra ES отримає акумуляторну батарею від CATL. Запас ходу в найбільш "далекобійній" версії становитиме 700 км, а зарядити електрокар у надшвидкому режимі на 80% можна буде лише за 10 хвилин.

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