Ціна $21 000 і багате оснащення: презентовано флагманський електромобіль Chery (фото)

Chery eQ7 — 4,7-метровий електрокросовер з виразним дизайном. Він багато оснащений і має запас ходу в 512 км.

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У Китаї надійшов у виробництво новий Chery eQ7. Електричний кросовер почнуть продавати до кінця року за ціною від 150 000 юанів ($21 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу електрокара становить 512 км Фото: Chery

Електромобіль Chery eQ7 — модернізована версія кросовера eQ5, представленого 2020 року. Його дизайн освіжили в новому фірмовому стилі — у авто тепер виражений "ніс" і тоненька "двоповерхова" оптика. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Chery

Розміри Chery eQ7 2023:

довжина — 4675 мм;

ширина — 1910 мм;

висота — 1660 мм;

колісна база — 2830 мм;

маса — 1850 кг.

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У салоні встановлено скошене кермо і два дисплеї на передній панелі. Передні сидіння розділені високим тунелем і оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем. Базова комплектація також охоплює голосове керування, клімат-контроль, змінне підсвічування салону і набір систем безпеки.

Передні сидіння отримали електропривод і масаж Фото: Chery

Китайський електромобіль Chery eQ7 оснащений 211-сильним мотором на задній осі і здатний розвинути 180 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 70 кВт∙год забезпечує запас ходу в 512 км.

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