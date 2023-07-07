General Motors показали недорогий сімейний електрокар із запасом ходу понад 400 км (фото)

Baojun Yunduo — компактний мінівен С-класу з незвичайним дизайном. Електрокар оснащений 136-сильним мотором і доступний із двома варіантами батареї.

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Опубліковано офіційні фото Baojun Yunduo. Електричний мінівен надійде у виробництво в Китаї з серпня і коштуватиме від 100 000 юанів ($13 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Мінівен сягає 4,3 м у довжину Фото: General Motors

Новий Baojun Yunduo розробляли фахівці General Motors, адже американський концерн є засновником китайської марки. Примітно, що низка моделей Baojun вже продаються в інших країнах під маркою Chevrolet.

Електромобіль Baojun Yunduo — невеликий мінівен С-класу з оригінальним дизайном. У нього нахилене на великий кут лобове скло, "двоповерхова" оптика і висувні дверні ручки.

Передні сидіння можна розкласти Фото: General Motors

Розміри Baojun Yunduo:

довжина — 4295 мм;

ширина — 1850 мм;

висота — 1652 мм;

колісна база — 2700 мм;

маса — 1495 кг.

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У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і великий сенсорний дисплей мультимедіа. Крісла нагадують старовинні дивани. У задніх сидінь регулюється кут нахилу спинок, а передні крісла можна розкласти. Серед опцій є панорамний дах і бездротова зарядка для смартфонів.

Електрокар оснащений 136-сильним мотором Фото: General Motors

Новий Baojun Yunduo оснащений 136-сильним мотором, а його максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Очікується, що мінівен отримає батареї на 37,9 і 50,6 кВт∙год: запас ходу становитиме 360 і 460 км, відповідно.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors показали елегантний електрокросовер із запасом ходу до 600 км.

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