General Motors показали недорогой семейный электрокар с запасом хода свыше 400 км (фото)
Baojun Yunduo — компактный минивэн С-класса с необычным дизайном. Электрокар оснащен 136-сильным мотором и доступен с двумя вариантами батареи.
Опубликованы официальные фото Baojun Yunduo. Электрический минивэн поступит в производство в Китае с августа и будет стоить от 100 000 юаней ($13 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Baojun Yunduo разрабатывался специалистами General Motors, ведь американский концерн является основателем китайской марки. Примечательно, что ряд моделей Baojun уже продаются в других странах под маркой Chevrolet.
Электромобиль Baojun Yunduo — небольшой минивэн С-класса с оригинальным дизайном. У него наклоненное на большой угол лобовое стекло, "двухэтажная" оптика и выдвижные дверные ручки.
Размеры Baojun Yunduo:
- длина — 4295 мм;
- ширина — 1850 мм;
- высота — 1652 мм;
- колесная база — 2700 мм;
- масса — 1495 кг.
В салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой сенсорный дисплей мультимедиа. Кресла напоминают старинные диваны. У задних сидений регулируется угол наклона спинок, а передние кресла можно разложить. Среди опций есть панорамная крыша и беспроводная зарядка для смартфонов.
Новый Baojun Yunduo оснащен 136-сильным мотором, а его максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Ожидается, что минивэн получит батареи на 37,9 и 50,6 кВт∙ч: запас хода составит 360 и 460 км, соответственно.
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