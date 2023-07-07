General Motors показали недорогой семейный электрокар с запасом хода свыше 400 км (фото)

Baojun Yunduo — компактный минивэн С-класса с необычным дизайном. Электрокар оснащен 136-сильным мотором и доступен с двумя вариантами батареи.

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Опубликованы официальные фото Baojun Yunduo. Электрический минивэн поступит в производство в Китае с августа и будет стоить от 100 000 юаней ($13 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Минивэн достигает 4,3 м в длину Фото: General Motors

Новый Baojun Yunduo разрабатывался специалистами General Motors, ведь американский концерн является основателем китайской марки. Примечательно, что ряд моделей Baojun уже продаются в других странах под маркой Chevrolet.

Электромобиль Baojun Yunduo — небольшой минивэн С-класса с оригинальным дизайном. У него наклоненное на большой угол лобовое стекло, "двухэтажная" оптика и выдвижные дверные ручки.

Передние сиденья можно разложить Фото: General Motors

Размеры Baojun Yunduo:

длина — 4295 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1652 мм;

колесная база — 2700 мм;

масса — 1495 кг.

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В салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой сенсорный дисплей мультимедиа. Кресла напоминают старинные диваны. У задних сидений регулируется угол наклона спинок, а передние кресла можно разложить. Среди опций есть панорамная крыша и беспроводная зарядка для смартфонов.

Электрокар оснащен 136-сильным мотором Фото: General Motors

Новый Baojun Yunduo оснащен 136-сильным мотором, а его максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Ожидается, что минивэн получит батареи на 37,9 и 50,6 кВт∙ч: запас хода составит 360 и 460 км, соответственно.

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