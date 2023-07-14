Цена $21 000 и богатое оснащение: презентован флагманский электромобиль Chery (фото)

Chery eQ7 — 4,7-метровый электрокроссовер с выразительным дизайном. Он богато оснащен и обладает запасом хода в 512 км.

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В Китае поступил в производство новый Chery eQ7. Электрический кроссовер начнут продавать до конца года по цене от 150 000 юаней ($21 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода электрокара составляет 512 км Фото: Chery

Электромобиль Chery eQ7 – модернизированная версия кроссовера eQ5, представленного в 2020 году. Его дизайн освежили в новом фирменном стиле — у авто теперь выраженный "нос" и тоненькая "двухэтажная" оптика. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Chery

Размеры Chery eQ7 2023:

длина – 4675 мм;

ширина – 1910 мм;

высота – 1660 мм;

колесная база – 2830 мм;

масса – 1850 кг.

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В салоне установлены скошенный руль и два дисплея на передней панели. Передние сиденья разделены высоким тоннелем и оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Базовая комплектация также включает голосовое управление, климат-контроль, изменяемую подсветку салона и набор систем безопасности.

Передние сиденья получили электропривод и массаж Фото: Chery

Китайский электромобиль Chery eQ7 оснащен 211-сильным мотором на задней оси и способен развить 180 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 70 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 512 км.

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