Chery презентували стильний електромобіль для жінок за $12 750 (фото)
Chery Small Ant Charme — компактний 3,2-метровий електрокар з яскравим дизайном. Недорога модель має чималий запас ходу в 300 км.
У Китаї показали компактний електромобіль Chery Small Ant Charme. Мініатюрна модель створена спеціально для жінок. Вона вже надійшла у продаж за ціною від 85 500 юанів ($12 750). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Chery Small Ant Charme — компактний чотиримісний міський автомобіль. Має однооб'ємний силует і короткі звиси кузова. Тридверний хетчбек лише трохи більший за Smart.
Розміри Chery Small Ant Charme:
- Довжина — 3200 мм
- Ширина — 1670 мм
- Висота — 1550 мм
- Колісна база — 2150 мм
Китайський електромобіль запропонований у двох версіях — Charme Romance та Charme Rocco. Вони відрізняються декором та матеріалами внутрішнього оздоблення. У будь-якому разі кузов і салон пофарбовані в яскраві відтінки, а внутрішнє діодне підсвічування може змінювати колір.Важливо
Електрокар Chery Small Ant Charme отримав віртуальну панель приладів та великий 10,4-дюймовий сенсорний дисплей. Комплектація включає контроль "сліпих" зон та камери кругового огляду.
Chery Small Ant оснащений електродвигуном потужністю 41 к. с. і з крутним моментом 120 Н∙м. Акумуляторна батарея на 30,6 кВт∙год дозволяє проїхати 300 км без підзарядки — непоганий показник для бюджетної моделі.
Поки модель планують продавати тільки в Китаї. До речі, це не перший електрокар марки для жіночої аудиторії. Раніше таку версію отримав новий Chery QQ.
Також Фокус писав, що Chery випустили потужний гібридний кросовер для Європи.