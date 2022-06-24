Chery презентували стильний електромобіль для жінок за $12 750 (фото)

Chery Small Ant Charme — компактний 3,2-метровий електрокар з яскравим дизайном. Недорога модель має чималий запас ходу в 300 км.

У Китаї показали компактний електромобіль Chery Small Ant Charme. Мініатюрна модель створена спеціально для жінок. Вона вже надійшла у продаж за ціною від 85 500 юанів ($12 750). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] На вибір запропоновані яскраві кольори кузова Фото: CarNewsChina

Новий Chery Small Ant Charme — компактний чотиримісний міський автомобіль. Має однооб'ємний силует і короткі звиси кузова. Тридверний хетчбек лише трохи більший за Smart.

Розміри Chery Small Ant Charme:

Довжина — 3200 мм

Ширина — 1670 мм

Висота — 1550 мм

Колісна база — 2150 мм

[ + – ] Запас ходу досягає 300 км Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль запропонований у двох версіях — Charme Romance та Charme Rocco. Вони відрізняються декором та матеріалами внутрішнього оздоблення. У будь-якому разі кузов і салон пофарбовані в яскраві відтінки, а внутрішнє діодне підсвічування може змінювати колір.

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Електрокар Chery Small Ant Charme отримав віртуальну панель приладів та великий 10,4-дюймовий сенсорний дисплей. Комплектація включає контроль "сліпих" зон та камери кругового огляду.

[ + – ] У салоні встановлено великий сенсорний дисплей Фото: CarNewsChina

Chery Small Ant оснащений електродвигуном потужністю 41 к. с. і з крутним моментом 120 Н∙м. Акумуляторна батарея на 30,6 кВт∙год дозволяє проїхати 300 км без підзарядки — непоганий показник для бюджетної моделі.

Поки модель планують продавати тільки в Китаї. До речі, це не перший електрокар марки для жіночої аудиторії. Раніше таку версію отримав новий Chery QQ.

Також Фокус писав, що Chery випустили потужний гібридний кросовер для Європи.