По цене Logan: презентован электромобиль Chery QQ с запасом хода свыше 400 км (фото)

Электромобиль Chery QQ Little Ant достигает всего 3,2 м в длину, но является четырехместным. Он доступен в двух вариантах по мощности, а его запас хода в топовой версии превышает 400 км.

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Электрическую линейку Chery QQ пополнила новая модель Little Ant. Миниатюрный городской автомобиль поступает в продажу по цене от 77 900 до 82 900 юаней ($10 600 – 11 300) — на уровне нового Logan. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Хэтчбек доступен в версиях на 49 и 76 л. с. Фото: CarNewsChina

Компактный Chery Little Ant теперь продается под брендом QQ и прошел обновление. У него изменена передняя часть – установлены новые фары и бампер.

Размеры Chery QQ Little Ant:

длина – 3242 мм;

ширина – 1670 мм;

высота – 1550 мм;

колесная база – 2150 мм.

У электрокара полностью новый салон Фото: CarNewsChina

Салон Chery QQ Little Ant претерпел гораздо большие перемены. Внутри установлен новый приплюснутый руль, заменены передняя панель, виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Комплектация расширена и теперь включает 15-дюймовые диски, кондиционер, камеру и беспроводную зарядку для смартфонов. Маленькое авто является четырехместным.

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Китайский электромобиль Chery QQ Little Ant предлагают в версиях на 49 и 76 л. с. В обоих случаях максимальная скорость ограничена на 100 км/ч.

Компактное авто является четырехместным Фото: CarNewsChina

На Chery QQ Little Ant устанавливают батареи емкостью 25, 29,2 и 40,3 кВт∙ч: запас хода составляет 251, 301 и 408 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 40 минут.

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