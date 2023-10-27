"Хороший кот": в Украине презентовали недорогой электрокар с оригинальным дизайном (фото)

Хэтчбек ORA Good Cat отличается необычным дизайном с огромными круглыми фарами. В линейке модели есть версии с запасом хода до 500 км.

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В Украине презентовали новый ORA Good Cat – один из самых оригинальных и стильных китайских электромобилей. Об этом сообщает сайт "ТопЖир".

Электрокар ORA Good Cat ("Хороший кот") – нестандартная модель С-класса от концерна Great Wall, которая уже вышла и на европейский рынок. В Украине хэтчбек будет стоить примерно от $20 000.

У электрокара нестандартный дизайн с круглыми фарами Фото: facebook.com/Вадим Игнатов

Китайский электромобиль ORA Good Cat отличается выразительным дизайном с плавными обводами кузова и огромными круглыми фарами в стиле Volkswagen Beetle. По размерам авто сопоставимо с Nissan Leaf и MG 4 – достигает 4235 мм в длину при колесной базе в 2650 мм.

В салоне ретро-стиль соседствует с современными дисплеями Фото: Auto Express

В салоне ретро-дизайн с хромированными кнопками сочетается с современными дисплеями. Среди опций есть камеры кругового обзора и система распознавания лица. У авто небольшой багажник – его объем составляет 228 л.

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Новый ORA Good Cat предлагают в версиях на 143 и 171 л. с., причем в Украину привезли более мощный вариант GT. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч.

Запас хода авто может достигать 500 км Фото: facebook.com/Вадим Игнатов

Электромобиль ORA Good Cat доступен с батареями на емкостью 47,8, 59 и 63 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет от 400 до 500 км.

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