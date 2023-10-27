На украинский рынок вышел недорогой молодежный кроссовер с двигателем Volvo (фото)

Geely Coolray — бюджетный компактный кроссовер с выразительным дизайном и богатым оснащением. Под капотом авто установлен 174-сильный турбомотор.

Related video

Модельный ряд Geely в Украине расширен — к кроссоверу Atlas Pro присоединилась более компактная модель Coolray. Автомобили уже привезли в нашу страну. Об этом сообщается на сайте украинского представительства бренда.

Кроссовер оснащен 174-сильным турбомотором Volvo Фото: Geely

Кроссовер Geely Coolray — компактная 4,38-метровая модель для молодежи. В прошлом году она прошла обновление и получила огромную решетку радиатора и тоненькие диодные фары. Топовая версия получила декор "под карбон" и 18-дюймовые диски.

В салоне Geely Coolray 2023 появились виртуальный щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 330 л.

Важно

Honda CR-V 2023 и флагман Mazda: какие новые авто появятся в Украине до конца года (фото)

Новый Geely Coolray оснащен 1,5-литровым турбомотором на 174 л. с. разработки Volvo и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,6 с и развить 195 км/ч, а расход топлива составляет 6,1 л/100 км в смешанном цикле.

В салоне установлены два дисплея Фото: Geely

Цена Geely Coolray в Украине стартует с 851 000 гривен. Китайский кроссовер в базовой версии получил климат-контроль, круиз-контроль, датчик света, парктроник, камеру, подогрев всех сидений и руля. В более дорогом варианте Premium добавлены бесключевой доступ, датчик дождя и электропривод кресла водителя.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинский рынок возвращается известный автопроизводитель.

Также мы писали, что в нашей стране появился новый Volkswagen Touareg.