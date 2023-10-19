В Украине появился новый Volkswagen Touareg 2024: подробности и цены (фото)

Новый Volkswagen Touareg в Украине доступен в бензиновой и дизельной версиях. Кроссовер предложен в богатой комплектации.

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На украинский рынок вышел новый Volkswagen Touareg. Флагманский кроссовер немецкой марки прошел модернизацию. Подробности новинки появились на официальном сайте Volkswagen в Украине.

Volkswagen Touareg доступен в бензиновой и дизельной версиях Фото: Volkswagen

Volkswagen Touareg 2024 узнается по новым матричным фарам, измененной решетке радиатора и увеличенному воздухозаборнику в переднем бампере. Сзади обращают на себя внимание фонари на всю ширину кузова. Салон остался прежним, но кроссовер Volkswagen получил улучшенную мультимедийную систему с беспроводными Android Auto Apple CarPlay.

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Новый Volkswagen Touareg в Украине предложен с 3,0-литровыми турбированными V6 – бензиновым 340-сильным и дизельным мощностью 286 л. с. Обе версии получили 8-ступенчатый автомат и полный привод.

Кроссовер предлагают только в богатой комплектации Фото: Volkswagen

Поначалу VW Touareg представлен в дорогих версиях R Line Platinum и R Line Platinum+ стоимостью от 2 988 900 гривен. Их салон отделан кожей, есть пневмоподвеска, проекция на лобовое стекло, парковочный автопилот и система ночного видения. В Platinum+ добавлен четырехзонный климат-контроль и расширен перечень систем безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что флагманский электрокар Volkswagen в Китае оказался вдвое дешевле, чем в Германии.

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