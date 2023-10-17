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Авто

Volkswagen представил недорогой кроссовер для путешествий (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp имеет множество отличий от стандартного кроссовера

Пакет Basecamp для Volkswagen Atlas Cross Sport обойдется в 2774 доллара. В него включены новые колесные диски, внешняя отделка и расширители колесных арок.

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Кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport получил пакет Basecamp для путешествий. Он делает модель более приспособленной к бездорожью. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp отличается новой черно-серебристой внешней отделкой. Также кроссовер получил матовые черные расширители колесных арок со встроенными брызговиками.

На боковых порогах, а также переднем и заднем бамперах появились стальные пластины. Они защищают кузов авто на бездорожье. Помимо этого сзади установлен фаркоп.

Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp Fullscreen
Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp отличается доработанным кузовным обвесом
Фото: Volkswagen

На Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp установлены 17-дюймовые колесные диски fifteen52 Traverse MX. Они обуты во внедорожные шины и доступны в двух цветах — Frosted Glass и Radiant Silver.

Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp Fullscreen
На Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp установлены 17-дюймовые колесные диски
Фото: Volkswagen

Полный комплект доработок обойдется в 2650 долларов для кроссовера Volkswagen Atlas. Для модели Atlas Cross Sport его стоимость составляет 2774 доллара. Все новые детали можно купить по отдельности.

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Volkswagen Atlas Cross Sport доступен с двумя двигателями на выбор. Базовая версия оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 235 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Также предлагается 3,6-литровый двигатель V6 мощностью 276 л.с. и 361 Нм крутящего момента.

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