Volkswagen представил недорогой кроссовер для путешествий (фото)

Пакет Basecamp для Volkswagen Atlas Cross Sport обойдется в 2774 доллара. В него включены новые колесные диски, внешняя отделка и расширители колесных арок.

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Кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport получил пакет Basecamp для путешествий. Он делает модель более приспособленной к бездорожью. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp отличается новой черно-серебристой внешней отделкой. Также кроссовер получил матовые черные расширители колесных арок со встроенными брызговиками.

На боковых порогах, а также переднем и заднем бамперах появились стальные пластины. Они защищают кузов авто на бездорожье. Помимо этого сзади установлен фаркоп.

Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp отличается доработанным кузовным обвесом Фото: Volkswagen

На Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp установлены 17-дюймовые колесные диски fifteen52 Traverse MX. Они обуты во внедорожные шины и доступны в двух цветах — Frosted Glass и Radiant Silver.

На Volkswagen Atlas Cross Sport Basecamp установлены 17-дюймовые колесные диски Фото: Volkswagen

Полный комплект доработок обойдется в 2650 долларов для кроссовера Volkswagen Atlas. Для модели Atlas Cross Sport его стоимость составляет 2774 доллара. Все новые детали можно купить по отдельности.

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Volkswagen Atlas Cross Sport доступен с двумя двигателями на выбор. Базовая версия оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 235 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Также предлагается 3,6-литровый двигатель V6 мощностью 276 л.с. и 361 Нм крутящего момента.

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