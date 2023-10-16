Флагманский электромобиль Volkwagen в Китае оказался вдвое дешевле, чем в Германии

Электромобиль Volkswagen ID.7 китайской сборки предложен в версиях на 204 и 313 л. с. Его запас хода может достигать 700 км.

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Новый Volkswagen ID.7 уже вышел на европейский рынок, а с ноября появится в Китае. Удивительно, но в Поднебесной электрокар более чем вдвое дешевле, чем на родине, в Германии. Об этом пишет сайт Nextcar.

Электромобиль Volkswagen ID.7 в Германии стоит от 56 995 евро, а в Китае – в эквиваленте 24 300 евро. Даже топовая версия на китайском рынке обойдется в 33 тыс. евро.

Электрокар в Китае стоит в эквиваленте 24 300 — 33 000 евро Фото: autohome.com.cn

Как известно, новый Volkswagen ID.7 выпускают в Китае наряду с Германией. Столь высокая разница в цене обусловлена несколькими факторами. Это и дешевая рабочая сила в Китае, и правительственные субсидии производителям электрокаров, и сильная конкуренция на рынке, заставляющая снижать цены.

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В добавок, базовый электромобиль Volkswagen ID.7 на китайском рынке оснащается 204-сильным мотором, а на немецком – 286-сильным.

Топовый полноприводный вариант в Германии 340-сильный, а в Китае – 313-сильный. А вот батареи у обеих версий электрокара одинаковой емкости – 77 либо 85 кВт∙ч. Запас хода достигает 700 км.

На выбор предложены версии на 204 и 313 л. с. Фото: autohome.com.cn

Не исключено, что китайские Volkswagen ID.7 вскоре появятся в Украине. Именно из этой страны к нам ввозят электрокроссовер VW ID.4, уже ставший самым популярным авто в Украине.

Напомним, что седан Volkswagen ID.7 – флагманский электрокар марки. Он стал преемником четырехдверного VW Passat, ведь новое поколение этой модели предложено только в кузове универсал.

К слову, недавно в Китае существенно подешевел и электрокроссовер Volkswagen ID.4 — теперь он стоит от $20 000.

Также Фокус сообщал, что Volkswagen создал миниатюрный электрокар за $236.