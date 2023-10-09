Самый дешевый автомобиль Volkswagen снимут с производства: чем заменят модель (фото)

Volkswagen Up предлагался в нескольких версиях с ДВС или электромотором. Последний хэтчбек сойдет с конвейера в Братиславе уже в этом году.

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Доступный городской хэтчбек Volkswagen Up снимут с производства. Модель выпускается 12 лет и имеет несколько модификаций. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Volkswagen Up выпускается с 2011 года. Хэтчбек был доступен в версиях с ДВС и на электротяге (Volkswagen e-Up).

Последний Volkswagen Up сойдет с конвейера на заводе VW Group в Братиславе. Некоторое время модель все еще останется доступной на складах дилеров.

Volkswagen Up оснащается 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 59, 74 или 89 л.с. Также некоторое время была доступна заряженная модификация GTI мощностью 113 л.с.

Электрический Volkswagen e-Up был представлен в 2014 году и оснащался электромотором мощностью 82 л.с. Он имел запас хода 260 км на одном заряде.

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Теперь самой доступной и самой компактной моделью Volkswagen является Polo. Тем не менее этот автомобиль также могут снять в производства в ближайшее время из-за новых экологических норм Евро-7.

Volkswagen Polo теперь является самой компактной моделью бренда Фото: Volkswagen

Volkswagen Up заменит доступный городской электромобиль ID.1, который может дебютировать уже в 2025 году. Его цена составит менее 20 тысяч долларов.

Ранее Фокус сообщал, что универсал Mini Clubman прекратят выпускать и новое поколение модели не планируется.