Самый оригинальный Mini снимут с производства: известна причина (фото)

Mini Clubman проигрывает конкуренцию кроссоверам. На смену универсалу придет новый электромобиль Mini Aceman.

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Универсал Mini Clubman прекратят выпускать и новое поколение модели не планируется. Последние экземпляры модели сойдут с конвейера до конца нынешнего года. Об этом заявила руководитель Mini Стефании Вюрст сайту Top Gear.

Стефании Вюрст сама водит Mini Clubman и лично ей модель нравится, однако от универсала пришлось отказаться. Дело в том, что спрос на него не высокий. Поэтому от модели решили отказаться и выпустить 100 авто прощальной серии Final Edition.

Mini Clubman пользуется меньшим спросом, чем кроссоверы Фото: MINI

Покупатели больше заинтересованы в кроссоверах. Внедорожных Mini Countryman продают вдвое больше, чем универсалов Clubman.

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Вот почему в линейке британской марки вскоре появится компактный электрический кроссовер Mini Aceman. Clubman же снимут с производства, чтобы он не конкурировал с новой моделью, а также с более крупным Mini Countryman нового поколения.

Mini Clubman 2007 года отличался нестандартными дверями Фото: MINI

Универсал Mini Clubman – самая оригинальная модель в линейке британской марки. Впервые такая версия появилась еще у классического Mini в 1969 году.

В 2007 году Mini Clubman был возрожден, причем у универсала были нестандартные ассиметричные боковые двери и распашная дверь багажника. Следующие поколение модели сохранило только оригинальную заднюю дверь.

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