Бензин или электро: раскрыты подробности нового кроссовера Mini Countryman 2024 (фото)

Новый Mini Countryman предложат в бензиновых версиях мощностью до 296 л. с. Топовая модель сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды.

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Кроссовер Mini Countryman третьего поколения дебютировал на автошоу в Мюнхене в электрической версии, но сохранит и бензиновые моторы. Модификации с двигателями внутреннего сгорания начнут выпускать с ноября и будут продавать по цене от 39 900 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Mini.

Базовый Mini Countryman получит 167-сильный турбомотор Фото: MINI

Количество бензиновых версий сократят до всего двух. Новый Mini Countryman 2024 в базовой версии оснастят 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором, дополненным небольшой гибридной установкой. Суммарная отдача составит 167 л. с., что позволит разгоняться до 100 км/ч за 8,3 с. Средний расход топлива – 6,3 л/100 км.

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Заряженный кроссовер Mini Countryman JCW сохранит 2,0-литровую турбочетверку, но ее мощность уменьшат с 306 до 296 л. с., чтобы она вписалася в новые эко-нормы. Разгон до 100 км/ч займет 5,4 с.

Заряженный 296-сильный Mini Countryman JCW Фото: MINI

Напомним, что электромобиль Mini Countryman предложат в переднеприводной 201-сильной и полноприводной 308-сильной версиях. Интересно, что он медленнее бензинового собрата – топовый вариант стартует до сотни за 5,6 с.

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