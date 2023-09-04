Раритетный Mini Cooper 60-х превратили в 300-сильный электромобиль (фото)

Хэтчбек получил мощный электромотор от Tesla Model S. Стоимость электромобиля Super Cooper EV составляет от 130 000 долларов.

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Компания Gildred Racing превратила раритетный Mini Cooper в электромобиль с мотором от Tesla. Миниатюрный хэтчбек стал значительно мощнее и быстрее. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Оригинальный Mini выпускался с 1959 по 2001 год. Позже модель заменил хэтчбек Cooper от BMW.

Этот миниатюрный автомобиль считается иконой 1960-х годов. Его выбирали не только из-за низкой стоимости, но и из-за азартной управляемости и стильного дизайна.

Электромобиль Super Cooper EV сочетает в себе все лучшее из старого и нового времени. Снаружи автомобиль остается узнаваемым, но внутри он стал совсем другим.

Снаружи Super Cooper EV трудно отличить от оригинального авто Фото: supercoopers.com

За основу взят оригинальный хэтчбек, который тщательно реставрируется. Затем его маломощный двигатель заменяют на электромотор мощностью 300 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

Хэтчбек перевели на электротягу Фото: supercoopers.com

Электромотор питается от аккумуляторной батареи емкостью 31 кВт⋅час. Запас хода электромобиля составляет 241 км на одном заряде.

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Интерьер сохранил винтажный вид. Тем не менее панель приборов теперь показывает уровень заряда батареи и температуру батареи.

На панели приборов есть спидометр и датчик заряда батареи Фото: supercoopers.com

Клиенты могут построить свой собственный электрический Mini за 130 000 долларов. Стоит отметить, что постройка такого авто может занять больше года из-за длинного списка ожидания.

Ранее Фокус рассказал, что блогеры превратили Mini Cooper в необычный монстр-трак.