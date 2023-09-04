Раритетний Mini Cooper 60-х перетворили на 300-сильний електромобіль (фото)

Хетчбек отримав потужний електромотор від Tesla Model S. Вартість електромобіля Super Cooper EV становить від 130 000 доларів.

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Компанія Gildred Racing перетворила раритетний Mini Cooper на електромобіль з мотором від Tesla. Мініатюрний хетчбек став значно потужнішим і швидшим. Про це повідомили на сайті The Drive.

Оригінальний Mini випускали з 1959 по 2001 рік. Пізніше модель замінив хетчбек Cooper від BMW.

Цей мініатюрний автомобіль вважається іконою 1960-х років. Його обирали не тільки через низьку вартість, а й через азартну керованість і стильний дизайн.

Електромобіль Super Cooper EV поєднує в собі все найкраще зі старого і нового часу. Зовні автомобіль залишається впізнаваним, але всередині він став зовсім іншим.

Зовні Super Cooper EV важко відрізнити від оригінального авто Фото: supercoopers.com

За основу взято оригінальний хетчбек, який ретельно реставрують. Потім його малопотужний двигун замінюють на електромотор потужністю 300 к.с. і 250 Нм крутного моменту.

Хетчбек перевели на електротягу Фото: supercoopers.com

Електромотор живиться від акумуляторної батареї місткістю 31 кВт⋅год. Запас ходу електромобіля становить 241 км на одному заряді.

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Інтер'єр зберіг вінтажний вигляд. Проте панель приладів тепер показує рівень заряду батареї та температуру батареї.

На панелі приладів є спідометр і датчик заряду батареї Фото: supercoopers.com

Клієнти можуть побудувати свій власний електричний Mini за 130 000 доларів. Варто зазначити, що будівництво такого авто може зайняти більше ніж рік через довгий список очікування.

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