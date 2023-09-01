Mini представила нові електромобілі Cooper і Countryman 2024 (фото)

Нові Mini Cooper і Countryman спершу будуть доступні тільки з електричною силовою установкою. Вони здатні проїхати до 402 і 462 км на одному заряді відповідно.

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Mini представила хетчбек Cooper і кросовер Countryman нових поколінь. Моделі залишилися впізнаваними, але стали сучаснішими й технологічнішими. Про це розповіли на сайті Motor1.

Новинки показали на Міжнародному автосалоні IAA 2023 у Мюнхені. Обидва автомобілі будуть доступні з електричною силовою установкою та бензиновими двигунами. Проте подробиць про версії з ДВЗ поки що немає.

Новий Mini Cooper

Новий Mini Cooper отримав круглі фари Фото: MINI

Новий Mini Cooper зберіг круглі фари. Між ними розташована масивна решітка радіатора із заглушкою посередині.

Ззаду з'явилися нові незвичайні ліхтарі трикутної форми. Між ними розташована чорна глянцева смуга з назвою моделі.

Ззаду встановлено незвичайні ліхтарі Фото: MINI

Mini Cooper нового покоління спершу буде доступний тільки в кузові тридверний хетчбек. Пізніше може з'явитися й версія з п'ятьма дверима.

На вибір запропонують Mini Cooper E і Mini Cooper SE. Вони відрізняються оснащенням і віддачею силової установки.

Mini Cooper E оснащений електромотором потужністю 181 к.с. і 290 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,3 секунди.

Топова версія Mini Cooper SE оснащена електромотором потужністю 214 к.с. і 330 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,7 секунди.

Mini Cooper E отримає акумуляторну батарею місткістю 40,7 кВт⋅год. Вона дасть змогу проїхати до 305 км на одному заряді.

Mini Cooper E буде "далекобійнішим" завдяки батареї місткістю 54,2 кВт⋅год. Із нею запас ходу хетчбека становить 402 км.

Об'єм заднього багажника становить 200 літрів. Зі складеним заднім рядом сидінь цей простір збільшується до 800 літрів.

Інтер'єр новинки сильно змінився. Усередині з'явився незвичайний круглий 9,44-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Окремої приладової панелі вирішили позбутися.

Головною особливістю інтер'єру став новий круглий мультимедійний дисплей Фото: MINI

На вибір запропонують чотири комплектації: Essential, Classic, Favored і JCW. Вони відрізняються варіантами персоналізації.

Виробництво нового Mini Cooper у Китаї має розпочатися вже цього року. Вартість хетчбека стане відома пізніше.

Новий Mini Countryman

Новий Mini Countryman сильно відрізняється від попередньої моделі Фото: MINI

Новий Mini Countryman уперше вироблятимуть у Німеччині. Нове покоління моделі стало більшим за попередника.

Габарити Mini Countryman 2024:

довжина — 4433 мм;

ширина — 1843 мм;

висота — 1656 мм.

Mini Countryman третього покоління отримав незграбніший дизайн порівняно з Cooper. Спереду з'явилися загострені фари та велика решітка радіатора.

Ззаду розташовані вертикальні ліхтарі. На бампері є сталевий захист.

Новий Mini Countryman отримав вертикальні ліхтарі Фото: MINI

Mini Countryman буде доступний у версіях E та SE ALL4. Вони мають безліч відмінностей.

Mini Countryman E оснащений електромотором потужністю 201 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,6 секунди.

Mini Countryman SE ALL4 оснащений двома електромоторами потужністю 308 к.с. і 494 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,6 секунди.

Базова версія кросовера може проїхати до 462 км на одному заряді. Запас ходу Mini Countryman SE ALL4 становить 433 км.

Об'єм заднього багажника становить 460 літрів. Зі складеним заднім рядом сидінь цей простір збільшується до 1450 літрів.

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Новий заряджений електромобіль Mini розсекретили до прем'єри (фото)

Інтер'єр кросовера майже повністю повторює новий Mini Cooper. Усередині також з'явився круглий 9,44-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Салон розрахований на п'ять посадкових місць.

Усі дані про поїздку відображаються на центральному дисплеї Фото: MINI

Вихід нового Mini Countryman на ринок відбудеться до кінця 2023 року. Вартість моделі стане відома пізніше.

Раніше Фокус писав, що хетчбек Mini Cooper отримав нову заряджену версію Bulldog Racing Edition.