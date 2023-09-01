Mini представили новые электромобили Cooper и Countryman 2024 (фото)

Новые Mini Cooper и Countryman сперва будут доступны только с электрической силовой установкой. Они способны проехать до 402 и 462 км на одном заряде соответственно.

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Mini представили хэтчбек Cooper и кроссовер Countryman новых поколений. Модели остались узнаваемыми, но стали современнее и технологичнее. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Новинки показали на Международном автосалоне IAA 2023 в Мюнхене. Оба автомобиля будут доступны с электрической силовой установкой и бензиновыми двигателями. Тем не менее подробностей о версиях с ДВС пока нет.

Новый Mini Cooper

Новый Mini Cooper получил круглые фары Фото: MINI

Новый Mini Cooper сохранил круглые фары. Между ними находится массивная решетка радиатора с заглушкой посередине.

Сзади появились новые необычные фонари треугольной формы. Между ними расположена черна глянцевая полоса с названием модели.

Сзади установлены необычные фонари Фото: MINI

Mini Cooper нового поколения сперва будет доступен только в кузове трехдверный хэтчбек. Позже может появиться и версия с пятью дверями.

На выбор предложат Mini Cooper E и Mini Cooper SE. Они отличаются оснащением и отдачей силовой установки.

Mini Cooper E оснащен электромотором мощностью 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,3 секунды.

Топовая версия Mini Cooper SE оснащена электромотором мощностью 214 л.с. и 330 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,7 секунды.

Mini Cooper E получит аккумуляторную батарею емкостью 40,7 кВт⋅час. Она позволит проехать до 305 км на одном заряде.

Mini Cooper E будет более "дальнобойным" благодаря батарее емкостью 54,2 кВт⋅час. С ней запас хода хэтчбека составляет 402 км.

Объем заднего багажника составляет 200 литров. Со сложенным задним рядом сидений это пространство увеличивается до 800 литров.

Интерьер новинки сильно преобразился. Внутри появился необычный круглый 9,44-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. От отдельной приборной панели решили избавиться.

Главной особенностью интерьера стал новый круглый мультимедийный дисплей Фото: MINI

На выбор предложат четыре комплектации: Essential, Classic, Favored и JCW. Они отличаются вариантами персонализации.

Производство нового Mini Cooper в Китае должно начаться уже в этом году. Стоимость хэтчбека станет известна позже.

Новый Mini Countryman

Новый Mini Countryman сильно отличается от предыдущей модели Фото: MINI

Новый Mini Countryman впервые будет производиться в Германии. Новое поколение модели стало больше предшественника.

Габариты Mini Countryman 2024:

длина — 4433 мм;

ширина — 1843 мм;

высота — 1656 мм.

Mini Countryman третьего поколения получил более угловатый дизайн в сравнении с Cooper. Спереди появились заостренные фары и большая решетка радиатора.

Сзади расположены вертикальные фонари. На бампере есть стальная защита.

Новый Mini Countryman получил вертикальные фонари Фото: MINI

Mini Countryman будет доступен в версиях E и SE ALL4. Они имеют множество отличий.

Mini Countryman E оснащен электромотором мощностью 201 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,6 секунды.

Mini Countryman SE ALL4 оснащен двумя электромоторами мощностью 308 л.с. и 494 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,6 секунды.

Базовая версия кроссовера может проехать до 462 км на одном заряде. Запас хода Mini Countryman SE ALL4 составляет 433 км.

Объем заднего багажника составляет 460 литров. Со сложенным задним рядом сидений это пространство увеличивается до 1450 литров.

Важно

Новый заряженный электромобиль Mini рассекретили до премьеры (фото)

Интерьер кроссовера почти полностью повторяет новый Mini Cooper. Внутри также появился круглый 9,44-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Салон рассчитан на пять посадочных мест.

Все данные о поездке отображаются на центральном дисплее Фото: MINI

Выход нового Mini Countryman на рынок состоится до конца 2023 года. Стоимость модели станет известна позже.

Ранее Фокус писал, что хэтчбек Mini Cooper получил новую заряженную версию Bulldog Racing Edition.